«Вся застройка последних 15 лет в центре Краснодара незаконна». Эксперты об исторической среде города

Восемь месяцев группа ученых, состоящая из историков и архитекторов, занималась изучением архитектурно-исторического облика Краснодара. Выводы неутешительны, но если принять срочные меры, то кажется, что Краснодар, а точнее некоторую его часть, еще можно спасти. Юга.ру рассказывают подробности масштабного исследования, о котором шла речь во вторник, 29 мая, на круглом столе, организованном краевым отделением ОНФ.

Виталий Бондарь, историк, кандидат исторических наук, эксперт государственной историко-культурной экспертизы, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, член Союза архитекторов России: — Как понять, что такое историческое поселение? Это пространственная среда, в которой можно снимать исторический фильм без каких-то серьезных изменений. Снять провода, убрать наружную рекламу и дорожные знаки — и можно начать съемку. В Краснодаре историческая среда сохранилась отдельными кусочками.

На основании совместного постановления Госстроя РСФСР, министерства культуры и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Краснодар с 1990 года имеет статус исторического поселения. В начале 1990-х годов предлагалась система мер по сохранению исторического центра города, но события первой половины 90-х не дали ее реализовать.

В 2002 году для исторического поселения города Краснодара, имевшего только номинальный статус, были установлены границы. Они охватывали 361 квартал и включали всю центральную часть города — от излучины реки Кубани на юге до улиц Бабушкина и Хакурате на севере. Также туда входила часть Дубинки и часть района Черемушки. Объяснений, почему были установлены именно такие границы, нет ни в одном нормативном акте. Судя по очертаниям границ, скорее всего, взяли исторический план Екатеринодара начала XX века, нанесли его на современную карту и утвердили краевым законом.

Через несколько месяцев после выхода этого краевого закона вышел федеральный закон, в котором впервые появилась формулировка исторического поселения и был описан предмет охраны. Была указано, что охране подлежит сомасштабность застройки, историческая среда, традиционные типы застройки и так далее. То есть историческое поселение — это не просто совокупность памятников архитектуры, расположенных на определенной территории. Это в первую очередь среда, в которой существуют памятники и остальные здания, сохраняющие облик исторического города.

На протяжении более чем десяти лет эти статьи федерального и краевого законов игнорировались буквально всеми. Все знали, что центр Краснодара имеет статус исторического поселения, но никто не спешил выполнять требования законодательства. Именно поэтому мы сейчас имеем такое количество диссонирующих зданий и высотную застройку в историческом центре Краснодара. Если следовать букве закона, то вся застройка последних 15 лет в центре является незаконной.

Спасибо кризису 2008 года. Если бы не он, центра Краснодара уже не было бы. Снесли бы все. Тем не менее, к сегодняшнему дню у нас утрачены все исторические панорамы Краснодара и большинство исторических перспектив. Когда мы начинали работать, мы подошли к тому, что Краснодар не соответствует статусу исторического поселения. И когда начали детально разбираться, то поняли, что зацепиться есть за что, если мы сконцентрируемся на самом ядре. У нас линейная планировка, поэтому ядром является улица Красная и несколько соседних кварталов в каждую сторону от нее. Возникла необходимость, как этого сейчас требует законодательство, разработать предмет охраны и уточнить границы исторического поселения. Очень долго шли переговоры, утверждался предмет охраны. В конце концов была собрана группа специалистов, и наш небольшой творческий коллектив занялся разработкой этого проекта. За восемь месяцев работы были проведены натурные обследования 361 квартала, обозначенного в законе 2002 года.

По результатам обработки большого эмпирического материала, по результатам аналитики были сделаны конкретные проектные предложения. С учетом утрат, диссонирующей застройки и исключения археологических объектов из предмета охраны, мы предложили сократить площадь исторического поселения практически в четыре раза и ограничить ее 94 кварталами. И уже на этой небольшой территории установить жесткий регламент любой градостроительной деятельности. Все памятники, которые не попадают в черту исторического поселения, полностью сохраняют все характеристики объекта культурного наследия и все охранные ограничения, установленные законом.

Сложность состоит в том, что сегодня проект есть, он даже завершен, он сдан заказчику... но до сих пор не утвержден. Объективных причин этому я не знаю, зато знаю несколько субъективных. Как это ни странно, но строительство в историческом центре вопреки закону продолжается. Как выдавались разрешения, мне непонятно. Проблема в том, что застройщикам, в том числе и нашему заказчику, не нравится большое количество градоформирующих объектов, которые не являются объектами культурного наследия, но тем не менее формируют пространственную среду, поэтому просто так снести их нельзя. Наш заказчик получил не тот результат, который он хотел. В конце нашей работы он объявил о том, что прекращает финансирование. Поэтому мы сейчас закончили проект собственными силами и готовы передать его городу для принятия соответствующих решений и внесения соответствующих изменений в законы.

Оксана Маркова, историк, эксперт государственной историко-культурной экспертизы: — Сохранение культурного наследия является одной из приоритетных государственных задач, а исторические поселения являются опорными пунктами сохранения нашей государственной идентичности. И каждый город, обладающий своим собственным, уникальным историко-культурным кодом, имеет особенную ценность. Изучив историю формирования нашего города и его современные характеристики, мы сделали абсолютно ясный вывод — Краснодар обладает совершенно уникальным своеобразием. Ни с каким другим городом он не может быть соотнесен. Сохранить исторический облик и подлинность — это наша общая задача и обязанность по отношению к нашему общему будущему.

Татьяна Воронина, директор ООО «АЦ "Югреставрация"», главный архитектор проекта: — Есть определенные требования к проведению этих исследований. Мы не просто зафиксировали состояние градостроительной среды — мы дифференцировали застройку, территорию, компоненты этой среды. Для того чтобы собрать максимум информации и зафиксировать ее, мы исследовали каждый квартал и внутриквартальные территории. Перед нами стояла задача выявить территорию, на которой локализованы и сконцентрированы эти ценностные показатели, где наибольшее количество объектов культурного наследия, где сохранились элементы исторического озеленения.

Некоторые части города мы не смогли включить в пределы исторического поселения, поскольку они не соответствуют всем основным показателям. Выделяют шесть таких показателей. Во-первых, это наличие объектов подлинной исторической застройки, в том числе тех, которые не являются памятниками. Второе — это планировочная историческая структура. Также это объемно-пространственная структура города. Четвертое — это композиция и силуэт застройки. Пятое — соотношение застроенных и незастроенных пространств. То есть озелененных площадей, кварталов застройки и так далее. И наконец, это охраняемые панорамные виды, которые являются атрибутом правильных исторических поселений, у которых сохранилась целостная структура исторической застройки.

Краснодар болен и поражен огромным количеством вещей, которые произошли в результате градостроительного беспредела. Законом это регламентируется, но почему-то у нас он не соблюдается. В результате мы получили огромное количество объектов, которые по своей стилистике, по строительным материалам, по пространственным характеристикам входят в неустранимый диссонанс с исторической средой. В результате исторический центр находится в крайне запущенном состоянии: ко многим ценным фасадам сделаны самовольные пристройки, утрачено огромное количество исторических оград, которые тоже являются частью предмета охраны. Облик центра искажают газовые трубы, кабели, которые идут по историческим фасадам.

Самый значительный урон ценным историко-градостроительным характеристикам города был нанесен в период так называемой реконструкции центральной части Краснодара 2006 года. Разработанный Санкт-Петербургским институтом урбанистики план реконструкции центра Краснодара не учитывал историко-архитектурных и историко-градостроительных факторов , несмотря на наличие у Краснодара правового статуса «историческое поселение».

Отсутствовала и общая градостроительная концепция «реконструкции». В результате проведения «реконструктивных» мероприятий образовались группы бессистемной, хаотичной застройки — антиансамбли. Множество памятников архитектуры были лишены исторической градостроительной среды, многие кварталы полностью утратили историко-архитектурный облик. Вследствие возникновения новых высотных доминант был практически полностью уничтожен исторический пространственно-видовой каркас города.