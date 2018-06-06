«Краснодар должен быть городом, а не деревней» — архитекторы о будущем краевого центра

На прошлой неделе Юга.ру писали об исследовании, которое несколько месяцев вели краснодарские историки и архитекторы. Вывод их неутешителен: в городе почти не осталось исторической среды, а то, что осталось, нужно срочно спасать. Как спасать? Тут возникают вопросы. Историки предлагают запретить всякое строительство и установить жесткий градостроительный регламент на территории Краснодара, ограниченной 94 центральными кварталами. По словам авторов документа, это предложение не устроило заказчика исследования — индивидуального предпринимателя Щербинина, который отказался закончить финансирование и принять проект. Юга.ру встретились с Юрием Щербининым, который рассказал, что именно его не удовлетворило в предложенном проекте и каким он видит путь спасения исторического лица Краснодара.

— Я в архитектуре с 1970 года. Девять лет, с 1996 по 2005 год, при трех мэрах работал главным архитектором Краснодара. И конечно, мне небезразлична судьба нашего города. Почему я взялся за эту работу и почему я ее финансирую? Я не заказчик, как написано на этом проекте, я такой же работник. И мне точно так же небезразлично будущее Краснодара. Я когда собрал всех, то сказал: «Коллеги, мы все делаем одно большое дело». Я хочу, чтобы город наш ожил. Если сейчас ввести ограничения на строительство в центре, это не даст результата. Кто отремонтирует историческую часть города? Кто восстановит памятники архитектуры? Никто! Это может сделать только частник. Что вас не устроило в проекте предмета охраны исторического поселения?

— Я написал об этом в официальном письме. Например, в предмет охраны предложили включить не только 271 объект культурного наследия, но и еще 461 дополнительное здание. Это преимущественно частные домовладения и здания, в которых располагаются объекты торговли. Этим зданиям присваивается такая характеристика, как исторические и градоформирующие объекты, тогда как ранее их считали рядовой фоновой застройкой. Они не являются авторскими, в решении их фасадов использованы отдельные элементы и приемы, характерные для конца XIX — начала XX вв. Обследование технического состояния этих домов не проводилось, характеристики ценности фасадов отсутствуют. Если эти объекты включить в предмет охраны, то сохранить их будет весьма проблематично, так как многие находятся в плохом состоянии. Денег на восстановление этих зданий у собственников нет, а бюджетное финансирование законом не предусмотрено. И мы снова заходим в тупик. А их можно сохранить, органично вписав в застройку квартала, создавая этим традиционную городскую архитектурную среду улицы.

Что вы предлагаете? — Нужна корректировка границ исторического поселения до объективных размеров с включением кварталов с наибольшим количеством памятников истории и культуры. В этих границах необходимо развивать инфраструктуру для туристов. Да, конечно, надо сохранять историческую структуру, периметральность и линию застройки, ограничивать высотность и при проектировании новых объектов использовать соответствующий архитектурный стиль, чтобы это все вместе органично смотрелось.

Еще у меня есть некоторые вопросы относительно оформления проекта. Хочется, чтобы он был менее тяжеловесным и более понятным. В ситуационных планах не хватает названия улиц, не по всем кварталам, включенным в границы исторического поселения, выполнены развертки, есть небольшие неточности в опорных планах. Но это все, скажем так, вполне устранимые помарки.

Еще один важный момент: нам предлагают запретить размещение жилья в исторической части. Но это тоже требует дополнительных обоснований и обсуждений! Исторически сложилось, что центр Краснодара — это не только административный и общественно-деловой центр — здесь всегда жили люди. Да, стоит ввести ограничение высотности объектов, но запрет жилой застройки приведет к тому, что значительная территория города превратится в музей под открытым небом . А что будет в центре после 7 часов вечера? Мертвый город?

Это административный блок можно вывести за пределы центра куда-нибудь на Западный обход, но без жителей центр существовать не может. Это доказано много лет назад на примере десятков городов. Понимаете, город должен развиваться, и развиваться в контексте перспективы застройки. Мы ведь не предлагаем ломать памятники, мы хотим сохранить их и вписать в новую архитектуру. Мы в своей работе не варимся в собственном соку, я постоянно привлекаю коллег для консультаций, советуюсь, обсуждаю, что нужно городу и как это лучше сделать. В феврале мы проводили форум, куда приглашали академиков из Москвы, показывали им макет, рассказали то, как мы видим развитие, и получили полное одобрение. Смотрели и обсуждали проект с ростовскими специалистами, они тоже нас поддержали.

Изменения необходимы, и это понимают все. Искусственные ограничения не дадут городу развиваться, тогда как развитие должно идти прогрессивно. Авторы проекта предмета охраны расценивают Краснодар как какую-то крупную станицу с одноэтажными домиками-памятниками. Но посмотрите на город, это современный миллионник — и его нельзя мерить по дореволюционным станичным лекалам. Краснодар должен быть городом, а не деревней. Авторы проекта предмета охраны сообщили о том, что вы отказались заплатить за их работу...

— Я заключил с ними договор на определенную сумму. На сегодняшний день им перечислили около половины. Я написал им официальное письмо о том, что необходимо исправить. После того как они это исправят, мы заплатим вторую часть. Еще 20% от суммы договора они получат после того, как проект будет утвержден Законодательным собранием края. Письмо я ребятам написал, но пока ни ответа, ни привета не получил.

Во время работы над проектом предмета охраны исторического поселения мы делаем макет центральной части города, начиная от храма Александра Невского и до «Авроры», от Октябрьской до Коммунаров. Огромная работа, которая наглядно показывает то, что сейчас у нас есть в центре, и то, как это может выглядеть в будущем. Вот посмотрите, тут подробно изображен каждый квартал. Темным показаны памятники архитектуры, более светлым — существующая застройка, белым — то, что планируется построить. Кстати, я Виталию Бондарю [одному из авторов проекта предмета охраны исторического поселения — прим. Юга.ру] предлагал зайти к нам и посмотреть на этот макет. Это же наша совместная работа, здесь нет «они» и «мы». Все делают одно дело. Наш конечный результат — это не предмет охраны, а сам внешний вид Краснодара. То, как будет выглядеть наш город через несколько лет, каким его увидят наши потомки. Смысл любой работы — это результат. Если мы оставим город таким, как сейчас, то к чему это приведет? Ну появится еще один документ, очередной закон, в котором будет написано, как важно охранять наш город.

А если ЗСК примет проект предмета охраны исторического поселения в том виде, в котором он есть сейчас?

— На строительстве в центре Краснодара можно будет поставить крест. И что это значит? Через 20–30 лет все эти памятники архитектуры начнут разваливаться. Денег на их восстановление нет. Никто не говорит, что нужно их сносить, но в проекте предмета охраны предлагают к существующим памятникам архитектуры добавить еще 460 объектов ценной, по их словам, фоновой застройки. И получится, что в центре Краснодара у нас окажется более 700 домов, с которыми по закону ничего нельзя будет сделать. Это парализует развитие города, а ситуация не изменится. Разрушающиеся памятники архитектуры сами собой не отремонтируются. А вы видели, как выглядит центр Краснодара сверху? Это мы хотим сохранить? Весь этот ужас? Попробуйте зайти во двор и посмотрите поближе. Люди, которые говорят, что центр надо оставить в неизменном виде, там явно не живут. Да, надо сохранить эти 270 памятников архитектуры, многие из которых находятся в плачевном состоянии. Но остальное нужно менять. И необходимо сделать так, чтобы у частного застройщика, у инвесторов был стимул заходить на территорию в центре.

Должны быть простые и понятные правила игры. Ну кто из бизнесменов возьмется восстанавливать одноэтажное здание? Зачем это ему надо? У нас один квартал в центре — это зачастую всего три-четыре исторических здания на 225 соток, и по регламенту там должна быть двухэтажная застройка по периметру. С учетом затрат на расселение живущих в этом квартале людей стоимость квадратного метра на этом участке будет от 100 тыс. рублей. И это по самым скромным подсчетам, не считая стоимости инженерных сетей, которые в центре находятся в плачевном состоянии. Кто будет это покупать?

А застройщик заинтересован идти в центр? Не проще строить в полях? — Многие застройщики хотят строить хорошие, интересные здания в центральной части, у многих уже играет самолюбие, и они хотят показать себя. Но для инвестора нужно создавать условия. Необходимо, чтобы частник покупал землю и мог строить коммерческую и жилую недвижимость, но у него должны быть обязательства — он восстанавливает эти два-три памятника архитектуры на этом квартале. И строит свои объекты в соответствии со всеми нормами, отступами, чтобы новые объекты соответствовали единой концепции и были грамотно вписаны в существующую застройку.

Какой высоты здания можно строить в центре?

— Сейчас в краевом управлении охраны памятников работают над высотным регламентом. Заказчик готов строить здания высотой семь-восемь этажей. Это уже будет иметь целесообразность для девелоперов и одновременно отвечать требованиям для застройки и развития этой части города. Это нужно для того, чтобы город ожил и преобразился. Опять же смотрите, на Красную будет выходить двух-трехэтажная застройка, а повышение высотности будет идти в глубине квартала. Никого же не смущают три многоэтажки Дома книги, здание «Краснодаргражданпроекта» возле исторического фасада Госбанка на улице Орджоникидзе, здание администрации края или десятиэтажный дом над выставочным залом на Орджоникидзе.

И ведь учтите, сейчас такие технологии строительства, что современные здания могут выглядеть настолько гармонично и настолько удачно вписываться в исторический квартал, создавая тем самым качественную архитектуру городской среды, которая органично пройдет не только по улицам города, но и внутри кварталов.

Что думает по поводу вашей работы власть? — Нашу работу смотрели представители руководства города и края. На мой взгляд, работа была им интересна. Конечно, все мы должны понимать, что без участия властей проблему центра не решить. Оптимальный вариант — администрация расселяет квартал, выполняет проект, получает разрешение на строительство и проводит торги. Или непосредственная помощь инвестору при выполнении комплексной застройки квартала. И тогда застройщики не только будут спокойны, что строительство идет по закону, но и смогут объединяться для реализации самых крупных и сложных проектов.





Выслушав мнение Юрия Щербинина, Юга.ру обратились к другим экспертам и попросили их высказаться о возможных вариантах спасения исторического центра Краснодара.

Владимир Погосян, заслуженный архитектор Кубани, исполнительный директор «Гражданпроекта»: — Когда в свое время писались все эти приказы, распоряжения, разрабатывались методики по сохранению исторических памятников, то ученые брали во внимание такие крупные населенные пункты, как Москва и Санкт-Петербург, которые исторически сложились с определенной застройкой в четыре-пять этажей. Советские СНиПы — санитарные нормы и правила — были одними из самых передовых в мире в плане разработки новых городов, но в плане реконструкции старых городов эти разработки сильно устарели. Нигде в мире такие схемы уже не применяются.

Примеры симбиоза исторической и современной архитектуры в Европе

Мы по роду своей деятельности бываем за границей и замечаем и фотографируем те моменты, которые могли быть полезны для нашего города. Есть очень интересные приемы, которые применяют в других странах для решения проблем сохранения центра. Исторические фасады очень деликатно встраивают в объекты современной архитектуры. Да, приходится искусственно повышать этажность для того, чтобы получить экономическую целесообразность реконструкции. Иначе никто из инвесторов не возьмет на себя такую нагрузку по реконструкции квартала.

Я видел макет, который готовят в студии Юрия Щербинина. Очень интересно сделано — восприятие памятника с его мелкими деталями усиливается на фоне современной архитектуры. Если элементом охраны является фасад, то он встраивается в новый объект, если само здание, то оно полностью сохраняется. Если же не будет новых зданий, то не будет и экономики. Нужны совершенно новые подходы к решению таких вопросов, возможно даже на законодательном уровне. В разных городах — своя специфика, и в местных нормативных актах нужно прорабатывать то, что нужно конкретному месту. Действующее законодательство не очень гибкое, оно не всегда приспособлено к современным условиям.

Федор Мирошников, главный архитектор Краснодара с 1990 по 1996 гг.: Как вы считаете, как найти золотую середину между сохранением исторического центра города и тем, чтобы город развивался, застраивался и становился современным? — Эту золотую середину пытаются найти уже больше 20 лет. Я был главным архитектором в 1990-ее годы, и с точки зрения охраны памятников в Краснодаре ничего не поменялось. Даже наоборот, с каждым годом ситуация становится все хуже, хуже и хуже. Множество памятников сейчас фактически доведены до ручки. У меня вопрос к органам, которые занимаются охраной памятников: а где вы были все это время? Что вы предложили и сделали за последние 20 лет? Ничего они не сделали.

Но денег же нет... — И что? Ну нет денег, и что дальше? Если нет денег на лечение, это же не значит, что не нужно лечиться. Я этого понять не могу. Они рассылают письма, просят собственников принять меры, но никто их не принимает. Я этого не понимаю, меня так не учили. Нет денег на все — надо сделать хотя бы кусок. Давайте запретим всякое строительство в центре, но пройдет 30 лет, и тогда нечего будет охранять. Можно сидеть и ждать, что откуда-то появятся деньги — мы их не дождемся. А охранять скоро будет нечего. Либо люди все окончательно испортят, либо это сделает время. За последние десятилетия никто не пытался осмыслить проблему центра, который дербанили, раздавали его различным коммерческим структурам. Мне приятно [думать], что сейчас дело может сдвинуться.

Можно ли повышать этажность центра? — Давайте возьмем историю развития Краснодара. Долгие годы это была станица городского типа, в которой была в основном одноэтажная застройка. И что, вот прошло больше ста лет, и мы должны останавливаться на одном-двух этажах? Ну это невозможно. Жизнь идет, развивается экономика, все меняется. Ну мало где сейчас в центре города сохраняются один-два этажа. Мы хотим опять сделать станицу? Ну давайте сделаем охранные зоны, запретим строительство, к чему мы придем? Где брать деньги? Привлекательность этой работы в том, что инвестор может сразу увидеть, где ему брать деньги. Он может просчитать, что на том или ином квартале строить можно, что нельзя, сколько это будет стоить и сколько на этом можно заработать.