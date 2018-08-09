Губернатор Кубани назвал дублер Яблоновского моста первой задачей для Краснодара и Адыгеи
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что Кубани и Адыгее необходим дублер Яблоновского моста
Об этом Кондратьев написал в своем твиттере. Он заявил, что обсуждал планы на будущее с делегацией из Адыгеи.
«Нужно сообща решать совместные вопросы, будь то энергодефицит или дороги. Создадим общую агломерацию, в нее войдут Краснодар с прилегающими муниципалитетами, Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы», — пишет губернатор.
По его мнению, вместе у регионов больше шансов быть услышанными на федеральном уровне и больше шансов для улучшения жизни местных жителей.
«Первым делом нам необходим дублер Яблоновского моста. Проект уже прошел экспертизу и включен в стратегию пространственного развития РФ», — заключил губернатор.
Как сообщали Юга.ру, в середине января мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что не считает нужным форсировать тему строительства моста между Кубанью и Адыгеей, потому что он в первую очередь нужен не краснодарцам, а тем, кто не живет в городе. По его мнению, смысл обсуждать эту тему появится, если власти Адыгеи выделят 50% от стоимости проекта. В январе помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий заверил, что в ближайшее время не будут строить дублеры Яблоновского и Тургеневского мостов.
После руководство группы строительных компаний AXIS заявило о готовности построить за свой счет пешеходный мост через реку Кубань. Проект рассчитан на реализацию в 2020 году.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.