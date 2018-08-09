Губернатор Кубани назвал дублер Яблоновского моста первой задачей для Краснодара и Адыгеи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что Кубани и Адыгее необходим дублер Яблоновского моста

Об этом Кондратьев написал в своем твиттере. Он заявил, что обсуждал планы на будущее с делегацией из Адыгеи.

«Нужно сообща решать совместные вопросы, будь то энергодефицит или дороги. Создадим общую агломерацию, в нее войдут Краснодар с прилегающими муниципалитетами, Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы», — пишет губернатор.

По его мнению, вместе у регионов больше шансов быть услышанными на федеральном уровне и больше шансов для улучшения жизни местных жителей.

«Первым делом нам необходим дублер Яблоновского моста. Проект уже прошел экспертизу и включен в стратегию пространственного развития РФ», — заключил губернатор.