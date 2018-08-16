Первышов: Для Краснодара есть задачи поважнее строительства дублера Яблоновского моста

Мэр Краснодара Евгений Первышов 16 августа еще раз прокомментировал перспективу строительства еще одного моста через реку Кубань

На брифинге для СМИ мэр подчеркнул, что не говорил, что Краснодару не нужен дублер Яблоновского моста. «Я говорил, что это — не первоочередная задача для Краснодара сегодня, если рассматривать текущую ситуацию, в которой находимся. Для меня это не первоочередная задача, и для города не первоочередная задача. Нам нужно решать вопросы внутренней транспортной логистики», — сказал Первышов.

Мэр отметил, что если бы его спросили, куда в первую очередь направить средства, то это было бы строительство дублера перегруженной улицы Мачуги.

«Тем более что сейчас зачищаем и до нового года полностью уберем автомобильный рынок в новое место, освободим участок. Поэтапно мы готовим территорию для того, чтобы со стороны микрорайона Гидростроителей можно было построить путепровод и соединить его с улицей Воронежской. Это бы серьезно разгрузило Восточную часть города, и позволило бы создать новую транспортную артерию», — сказал Первышов.

Он отметил, что внутри города есть еще много направлений работы важнее, чем возведение нового моста в Адыгею — например, строительство дороги, соединяющей улицу Думенко в Юбилейном микрорайоне с улицей Лукьяненко. По словам мэра, проект этой дороги уже прошел экспертизу.