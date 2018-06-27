Как кубанские станицы сохранили имена адыгских (черкесских) племен

Второй материал из серии публикаций Виталия Штыбина, в которых он специально для Юга.ру рассказывает о черкесской истории и культуре Краснодарского края. Туапсе, Пшада, Майкоп, Дагомыс, Геленджик, Псебай — названия этих городов и поселков знакомы практически каждому жителю России, хотя бы раз отдыхавшему на курортах Краснодарского края и Адыгеи. Однако существуют поселки и аулы, названия которых несут в себе особые имена.

Если вы были в Новороссийске, то могли видеть на трассе указатель в сторону станицы Натухаевской или хутора Убых. На другой стороне Цемесской бухты есть курортный поселок Кабардинка. Многие знают про загадочную станицу Шапсугскую и ее дольмены. Кубанская глубинка богата станицами с именами — Темиргоевская, Бесленеевская, Махошевская, Бжедуховская, Баговская и Баракаевская, а в Республике Адыгея находятся станица Абадзехская, аулы Адамий, Егерухай, Мамхег, Хатукай и Натухай.

Если вы читали материал про единство адыгского (черкесского) народа, то заметили связь этих названий с племенами (по‑научному — субэтносами) адыгов (черкесов). Составляли ли их население выходцы из этих племен или названия даны им случайно?

Все перечисленные выше названия можно условно разделить на три типа. К первому относятся укрепления. Они охраняли от нападений агрессивных соседей и сдерживали восстания адыгов (черкесов). Поэтому получили названия от этих племен. Сегодня к таким относится только станица Темиргоевская. В 1848 году ее основал генерал Фридрих фон Засс в качестве военного укрепления Лабинской линии. Темиргоевская удерживала в повиновении адыгов-темиргоевцев в междуречье Кубани, Белой и Лабы. Казачья станица появилась при Темиргоевском укреплении в 1855 году, когда приняли решение о расселении казаков вдоль Лабинской линии для усиления контроля над ней.

Второй тип — поселения. Они получили названия от племен адыгов (черкесов), которые жили в тех местах, но были изгнаны к концу Кавказской войны. К таким относится целый ряд станиц — Натухаевская (1862 год), Бжедуховская (1863 год), Махошевская (1862 год), Бесленеевская (1861 год), Баговская (1862 год), Баракаевская (1862 год), Абадзехская (1862 год), Шапсугская (1863 год). Баговская и Баракаевская получили имена от абазинских обществ Баг и Баракай. Среди жителей новых станиц представителей изгнанных племен не было. В основном их население составляли переселенцы из казачьих станиц Черноморского или Линейного казачьего войска и отставные солдаты из регулярных полков Российской армии.

Из всех перечисленных станиц только Шапсугская имела давнюю историю. В 1834 году на ее месте генерал Алексей Вельяминов основал небольшое Николаевское укрепление, часть Геленджикской кордонной линии. Через него шли военные и гражданские обозы с Кубани в Геленджик через хребет Маркотх. Старая Вельяминовская дорога и сегодня виднеется в горах. Николаевское укрепление было уничтожено адыгами (черкесами) 30 марта 1840 года во время массовых нападений на укрепления России в Черкесии. Павших в укреплении нашли и захоронили лишь спустя много лет. Новые поселенцы построили станицу рядом со старыми руинами укрепления.

К третьему типу относятся аулы Республики Адыгея, которым присвоены имена адыгских (черкесских) племен. Только они отражают реальный этнический состав поселенцев в той или иной мере. Самый старый из перечисленных выше аулов — Хатукай. Он основан в 1859 году (по другим данным, в 1851 году) в ходе принудительного переселения адыгов (черкесов) из предгорной зоны в пойму Кубани под наблюдение войск. Большую часть переселенцев составляли хатукайцы, увлеченные антироссийской пропагандой Магомет Амина в горную местность.

Следом, после окончания войны в 1864 году, адыги (черкесы), выселенные на прикубанские равнины, основали большинство аулов современной Адыгеи. Так появился аул Адамий, где первоначальное большинство составляли адыги-адамиевцы, аул Егерухай (адыги-егерухаевцы), аул Мамхег (адыги-мамхеги). Все три аула находятся примерно в тех же районах, где раньше жили связанные с ними племена. Только адыги-мамхеги ранее проживали около города Майкопа, у слияния рек Белой и Курджипс.

Следующим появился аул Бжедугхабль в 1871 году. После Кавказской войны Россия приняла решение об укрупнении поселений оставшихся адыгов (черкесов), предпочитавших жить отдельными домами, разбросанными по большой территории. Тогда на место будущего Бжедугхабля переселили адыгов (черкесов) из соседних аулов, а также греков-урумов из села Греческого (Хаджихабль) и черкесогаев (черкесских армян) из будущего Армавира.

Необычная история у аула Натухай. Адыги-натухайцы раньше проживали в районе Анапы, Новороссийска, Тамани и Крымского района. В конце Кавказской войны многие из них предпочли покинуть родину и отплыть в Турцию. Но ушли не все. Переселенцы из аула Суворов-Черкесский основали Натухай, старое название — Хатрамук, в 1924 году. Сегодня это поселок Суворов-Черкесский рядом с Анапой, и в нем совсем не осталось адыгов (черкесов). Но когда-то это был большой аул адыгов-натухайцев, оставшихся на службе России. Многие выходцы из этого аула пополнили ряды офицеров армии Российской империи. Натухай сохранил потомков последних адыгов-натухайцев в России.

У поселка Кабардинка история простая. Как и Николаевское укрепление в станице Шапсугской, он был частью Геленджикской кордонной линии. Генерал Вельяминов в 1834 году основал здесь форт Александрия на берегу Суджукской (ныне Цемесской) бухты. Но из-за совпадения названий фортов в Кабардинке и Сочи было принято решение в 1839 году переименовать форт Александрия в форт Кабардинский по имени основавшего ее полка. Сам полк получил название в честь Кабарды, где изначально располагалась его штаб-квартира.

Что касается хутора Убых в черте города Новороссийска — это загадка для исследователей. Убыхский народ, относящийся к особой ветви абхазо-абазинского этноса, проживал до Кавказской войны в долине реки Сочи и практически полным составом выселился в Турцию в 1864 году. Какое отношение к нему имеет хутор в Новороссийске? Основал ли его кто-то из потомков знаменитого народа или просто увлеченный историей человек? Ответы на эти вопросы должны дать специалисты по топонимике.