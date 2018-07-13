Утерянное наследие Адыгеи. Какой ценой построили Краснодарское водохранилище

Грандиозная стройка, результатом которой стала победа над непокорным руслом Кубани, все еще вызывает споры относительно целесообразности ее проведения. Водохранилище подарило Краснодару микрорайон Гидростроителей, и оно же отняло у жителей Адыгеи целые поселки — родные земли для доброго десятка тысяч человек. Как управлялись с рекой Кубанью до постройки водохранилища, почему его решили построить и как происходил этот процесс — об этом новый материал Виталия Штыбина для Юга.ру.

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До постройки Краснодарского водохранилища земли вдоль Кубани представляли собой болотистые малярийные плавни, доставлявшие немало проблем местным жителям. Периодически здесь возводили укрепительные валы, но их размывали паводки. Поля невозможно было использовать в хозяйственных целях. Малярийный комар приводил к частым эпидемиям. Краснодар также страдал от наводнений — затоплялись городские огороды, вода переливалась через железнодорожную насыпь на улицу Ставропольскую, высота ее порой была по колено.

В 1917 году наводнение привело к затоплению территорий к югу от улицы Постовой — между парком 30-летия Победы и современным заводом Седина. Островами стали заводские территории, ушли под воду обширные земли огородов и части Городского сада, вода залила Дубинку от железнодорожного вокзала до тюрьмы на улице Воронежской. В воде стояли дворы жилых домов. Необходимость контролировать разливы Кубани была очевидна всем.

По территории будущего водохранилища в то время были разбросаны старинные аулы адыгов-бжедугов с богатой историей и своими родовыми кладбищами. Адыгскому (черкесскому) лингвисту Касиму Хамосовичу Меретукову удалось в 1930-х годах собрать экспедицию и зафиксировать топонимику поселений, позже затопленных водохранилищем. В его «Адыгейском топонимическом словаре» сохранились значения названий аулов, лесов, речек, болот, оврагов, тропинок, курганов, лугов и полей, некогда составлявших ядро старинных земель адыгов-бжедугов. Сокращенная онлайн-версия словаря находится здесь.

Первые работы по сдерживанию вод Кубани начались в 1940 году. На участке реки между Усть-Лабинском и устьем реки Белой напротив станицы Васюринской тогда находилось крупное Тщикское болото. Постановлением Совета народных комиссаров СССР от 17 марта 1940 года власти приняли решение о постройке на его месте водохранилища. Для этих работ в добровольно-принудительном порядке привлекли около 64 тыс. работников кубанских колхозов. Строительной техники было мало, так что копали лопатами, а землю, бетон и оборудование таскали на плечах. Стройка шла быстро, с опережением графика в 2-3 раза.

Справа от устья реки Белой появилась 32-километровая дамба. Тут же построили монолитную железобетонную водосливную плотину с пролетами в 10 метров каждый. Головное сооружение находилось в северо-восточной ее части. Живописные развалины этих зданий видны и сегодня. На правом берегу водохранилища соорудили валы и рисовые чеки. Постройка Тщикского водохранилища позволила устранить угрозу ежегодных весенних и летних разливов. При этом строители уничтожили остатки укреплений Правого крыла Кубанской кордонной линии XIX века, а также дорогу, построенную графом и полководцем Александром Суворовым в конце 1770-х годов.

Угроза затопления при крупных летних паводках, однако, сохранялась по‑прежнему, все вело к тому, что площадь водохранилища нужно увеличивать. С 1966 года начались исследования земель, которые планировали использовать для этого. Чтобы предотвратить панические слухи, по аулам поехали бригады с разъяснительной работой для населения. В июне 1967 года Совет Министров СССР утвердил проект постройки водохранилища.

По итогу полностью затопленными оказались 12 аулов и поселков. Еще 10 потонули частично. Водохранилище заняло пахотные земли и десятки хозяйств в пяти административных районах, в том числе Октябрьском микрорайоне города Краснодара. На территории в 35 тыс. гектаров находилось 46 кладбищ, 5 братских могил, 16 тыс. гектаров леса (его полностью вырубили). Потребовалось переселить почти 13 тыс. человек, что заняло почти два года. Большинство поселились в поселке Адыгейском, позже ставшем городом Теучежском (ныне Адыгейск), и Тлюстенхабле.

Населенные пункты, куда в 1967–69 гг. переселили большинство жителей аулов и поселков, находившихся на территории будущего водохранилища Территория затопления представляла собой сплошную археологическую зону, в которой днем и ночью работали бригады специалистов, чтобы спасти хотя бы самые ценные экспонаты. Руководил раскопками знаменитый археолог Н.В. Анфимов, который жаловался на круглосуточную работу. Археологи вынуждены были спать в летних палатках в ноябре при минусовых температурах. Благодаря их работе огромное количество экспонатов систематизировали и вывезли в архивы музеев страны. Часть из них попала в краснодарский музей имени Фелицина, дальнейшая судьба и местонахождение другой, большей части, сейчас неизвестна. Тогда же описали и систематизировали археологические памятники. 12 поселений древнейшей майкопской культуры, множество курганов и античных городищ, средневековые кладбища остались под слоем воды. Есть мнение, что это даже неплохо, поскольку вода — лучший охранник от черных копателей.

При строительстве Краснодарского водохранилища исчезли поселки Северный, Тщикский, Южный; хутора Барсуки, Вербовый, Курго, Старокубанский, Мелихов, Рустуки, Кош, Терновый, Кармалино, Маяк; аулы Лакшукай, Ленинахабль, Новый Казанукай, Старый Казанукай, Нечерезий, Шабанохабль, Шаханчериехабль, Новый Эдепсукай, Старый Эдепсукай. Лакшукай был крупнейшим адыго-бжедугским аулом с богатой историей, центром бжедугских восстаний 1855 года.

В 1969 году к юго-западу от водохранилища началось строительство поселения для переселенцев — рабочего поселка Адыгейского (ныне Адыгейск). В него переселили большинство жителей из затопленных аулов и поселков. Также переселенцев приняли аулы Псейтук, Тахтамукай, Вочепший, Понежукай, Козет, Гатлукай, Джиджихабль, Энем, поселки Яблоновский и Псекупс, город Краснодар.

Часть жителей поселилась во вновь образованных на берегу водохранилища аулах и незатопленных участках старых. В зону водохранилища попал и старый Дворянский аул — Тлюстенхабль, восточные дома которого перенесли на другую сторону трассы. Древние могильные камни потомков крымских ханов Гиреев, которые фиксировал здесь в 1920-е годы этнограф Лавров, вывезли в музейные архивы, и с тех пор следы их оказались утеряны.

Люди понимали, что новый проект несет пользу в виде осушения болот, строительства рисовых полей, предотвращения разрушительных наводнений и разведения ценных пород рыбы. Но далеко не все готовы были принять потерю родных земель, кладбищ своих предков. Тех, кто сопротивлялся переселению, вывозили с помощью милиции. Особенно страдали пожилые люди, которым сложно было обживаться в новостройках. Среди них были старцы, которые еще помнили трагедию переселения в конце Кавказской войны. По словам жителей Адыгейска, с которыми автор беседовал в процессе подготовки материала, многие тогда не пережили переезда.

3 апреля 1968 года взорвали первый земснаряд, ознаменовавший начало стройки. Примерно через год появилась легенда о горящей свече в окне хаты опустевшего перед затоплением аула. Якобы кто-то из жителей не пожелал уходить и утонул вместе с домом. Активные действия милиции и длительный срок переселения опровергают эту легенду. Однако мифы — штука живучая, так что призраки несчастных утопленников постоянно тревожат воображение жителей Краснодара.

В мае 1973 года в работу запустили первую очередь водохранилища. По данным сайта ФГБУ «Краснодарское водохранилище», за 45 лет его работы предотвращены 13 крупных наводнений в низовьях реки Кубани.

Существуют различные мифы, связанные с влиянием водохранилища на климат Краснодарского края. Многочисленные источники XIX и первой половины XX века их опровергают. Климат и раньше был очень изменчивый, резкий. В зимнее время могли наступить теплые дни, в конце марта бывали зимние метели, а лето было таким же жарким, как и сегодня. Об этом пишут десятки очевидцев тех лет, включая казачьего историка Попко.

Специалисты уверенно говорят о том, что увеличение среднегодовых температур имеет общемировое свойство и никак не связано с влиянием водохранилища. Как и в прошлом, сегодня на Кубани в отдельные годы случаются суровые зимы с сугробами. И точно так же их отмечают как необычное и запоминающееся событие — такие зимы никогда не были нормой для края. Единственное погодное явление, связанное со строительством водохранилища, — появление густых туманов на его правом берегу в районе станицы Старокорсунской. Этот туман — излюбленное место для публичного появления различного рода призраков на радость впечатлительной аудитории.

27 июля 1976 года рабочему поселку Адыгейскому был присвоен статус города с переименованием в город Теучежск, в честь адыгского (черкесского) народного поэта-ашуга Цуга Теучежа. В 1990 году городу вернули название Адыгейск. Потомки переселенцев из затопленных аулов недавно установили народный памятник своей утерянной родине. Он создан в виде пяти гранитных плит с фамилиями семей-переселенцев — по каждому крупному аулу бывшего Эдепсукайского сельского совета и старой карты района на стенде. Памятная площадка находится на трассе Майкоп — Краснодар перед мостом через реку Псекупс (АЗС «Роснефть»).