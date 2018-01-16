Мэр Краснодара заявил, что новый мост через Кубань не нужен жителям города
Мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал перспективу строительства нового моста через реку Кубань
На встрече со СМИ мэр заявил, что не считает нужным форсировать тему строительства нового моста, потому что он в первую очередь нужен не краснодарцам, а тем, кто в городе не живет.
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«Если, например, соседи сами дают 50% стоимости строительства, тогда вот и будем думать. Это должен быть совместный проект двух регионов», — сказал Первышов.
Напомним, строительство нового четырехполосного Яблоновского моста было предусмотрено генпланом Краснодара от 2012 года (изменения в него начали разрабатывать в 2016 году, было признано, что генплан изначально приняли с фактическими ошибками). Занимавший в то время пост главы Краснодара Владимир Евланов заявил в мае 2013 года, что проектирование завершено, и к строительным работам планируется приступить осенью 2013-го. Стоимость проекта тогда оценивалась в 2,2 млрд рублей. Однако в ноябре того же года Евланов сказал о том, что «мост еще проектируется» и обозначил в качестве даты начала стройки 2014 год.
В декабре 2013 года министр транспорта РФ Максим Соколов проинспектировал улично-дорожную сеть Краснодара и пообещал городским властям поддержку в строительстве нового Яблоновского моста. После визита министра в городской администрации сообщили, что проектно-сметная документация по мосту уже подготовлена, и строительство начнется в мае-июне 2014-го. К тому моменту стоимость оценивали в 3,5 млрд рублей. Сдать в эксплуатацию новый мост планировали к концу 2015 года. Но затем сроки начала строительства вновь были перенесены — на 2015 год.
Возведение этого объекта должно было стать первым этапом строительства автомобильной дороги «Южный подъезд» к столице Кубани от автомобильной дороги Краснодар — Верхнебаканский.
В марте 2016 года о необходимости нового моста через Кубань в районе поселка Яблоновского заявляли проектировщики ООО «Краснодартранспроект». На совещании, посвященном модернизации транспортной сети края, они назвали новый мост одним из проектов, который решит проблему загруженности дорог.
Кроме того, в марте 2016 года горожанам представили проект пешеходного моста через реку Кубань, который должен соединить парк Победы в районе улицы Береговой и аул Новая Адыгея. Реализовать проект планировали за счет инвестора — группы компаний «ОСТ», без привлечения бюджетных денег.
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