Кондратьев хочет собрать Краснодар и его адыгейские пригороды в одну агломерацию

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что необходимо создать агломерацию, в которую войдут Краснодар и прилегающие районы Адыгеи

Об этом глава края написал в твиттере.

«С нашими соседями, делегацией Республики Адыгея, обсудили планы на будущее. Нужно сообща решать совместные вопросы, будь то энергодефицит или дороги. Создадим общую агломерацию. Вместе у нас больше шансов быть услышанными на федеральном уровне. Значит, появится больше возможностей для улучшения жизни населения Кубани и Адыгеи», — отметил Кондратьев.

Ранее Кондратьев и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили вопросы сотрудничества в сфере социально-экономического развития двух регионов.

По мнению губернатора Кубани, в агломерацию должны войти Краснодар с прилегающими муниципалитетами, Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы.

Кондратьев пояснил, что первоочередная задача — сформировать единый центр принятия решений, совет краснодарской экономической зоны. Это поможет решить ряд проблем, в том числе логистических.

Участники встречи обсудили вопросы энергоснабжения. Губернатор отметил, что у края и Адыгеи одно энергетическое пространство и общие проблемы — нехватка мощностей.

«Это то, что сдерживает развитие экономики и приход инвесторов, которые из-за энергодефицита не могут развивать производства. Уверен, что создание в рамках агломерации совета краснодарской экономической зоны поможет выйти на новый уровень в решении этого вопроса», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.