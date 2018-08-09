Кондратьев хочет собрать Краснодар и его адыгейские пригороды в одну агломерацию
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что необходимо создать агломерацию, в которую войдут Краснодар и прилегающие районы Адыгеи
Об этом глава края написал в твиттере.
«С нашими соседями, делегацией Республики Адыгея, обсудили планы на будущее. Нужно сообща решать совместные вопросы, будь то энергодефицит или дороги. Создадим общую агломерацию. Вместе у нас больше шансов быть услышанными на федеральном уровне. Значит, появится больше возможностей для улучшения жизни населения Кубани и Адыгеи», — отметил Кондратьев.
Ранее Кондратьев и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили вопросы сотрудничества в сфере социально-экономического развития двух регионов.
По мнению губернатора Кубани, в агломерацию должны войти Краснодар с прилегающими муниципалитетами, Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы.
Кондратьев пояснил, что первоочередная задача — сформировать единый центр принятия решений, совет краснодарской экономической зоны. Это поможет решить ряд проблем, в том числе логистических.
Участники встречи обсудили вопросы энергоснабжения. Губернатор отметил, что у края и Адыгеи одно энергетическое пространство и общие проблемы — нехватка мощностей.
«Это то, что сдерживает развитие экономики и приход инвесторов, которые из-за энергодефицита не могут развивать производства. Уверен, что создание в рамках агломерации совета краснодарской экономической зоны поможет выйти на новый уровень в решении этого вопроса», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.
Городская агломерация — это компактное скопление населенных пунктов, преимущественно городских, объединенных в систему, с производственными, транспортными и культурными связями.
Как сообщали Юга.ру, помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий в январе заявлял, что сейчас развитие Краснодара рассматривают как развитие агломерации. В нее входят Динской, Северский, Красноармейский районы Краснодарского края, а также Тахтамукайский район Адыгеи.
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