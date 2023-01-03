Нереальный Краснодар. Каким «увидела» город нейросеть

Собрали изображения разного Краснодара, которые сгенерировал искусственный интеллект

В 2022 году где только не использовали нейронные сети. Во всех сферах бизнеса, дизайна, искусства. Сеть распознает звуки, слова и конструирует одежду для брендов. В июне DALLE-E 2 создала обложку для журнала Cosmopolitan. С помощью Dream by Wombo мы получили с десяток различных видов Краснодара в разных стилях. Искусственный интеллект не может воспроизвести точные архитектурные особенности города. Например, сеть не знает, как выглядит памятник «Аврора». В рисунках нет прямого сходства со зданиями и расположениями улиц, но некоторые виды действительно напоминают Краснодар. Музыкальный Музыкальный фигурирует почти во всех обзорах на переезд в южный город. Это самый известный микрорайон в Краснодаре. В 2019 году по его улицам прогулялся блогер и урбанист Илья Варламов. В видео он назвал микрорайон «африканскими трущобами». Правда до этого и сам губернатор примерно так же отзывался о Музыкальном. В марте 2019 он говорил, что район напоминает гетто, но с этим придётся смириться и нужно сделать его удобней для людей. Еще до этого первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко высказывал мнение, что Музыкальный проще снести, чем сделать комфортным для горожан. То, что дома в микрорайоне были построены незаконно, без планов и согласований, известный факт. При строительстве были нарушены все нормы, в результате хаотичной застройки район получил народное название «Шанхай».

Улица Красная Летом улица Красная вошла в топ-10 дорогих торговых улиц России. На Красной одна из самых высоких в провинции цен на аренду. Но жителям она известна и дорога скорее тем, что это была главная прогулочная улица города. Краснодарский Арбат. В теплое время года на выходных проезжая часть была всегда «забита» людьми. Скоро год, как эти времена стали воспоминаниями. В конце марта 2022 года перестали перекрывать движение автомобилей, объяснив это требованием антитеррористической комиссии. Дохода лишились артисты, которые каждые выходные выступали на пешеходной улице. В прошлом с Красной тоже связано немало исторических примет времени. Например, экскурсоводы в Краснодаре рассказывают, что в годы оккупации улицу называли Адольф–Гитлер-штрассе.

Парк «Краснодар» Известней улицы Красной только парк «Краснодар». Он вошёл в первые 100 позиций рейтинга достопримечательностей России. Занял 36 место. Парк — это гордость краснодарцев и антипод таких микрорайонов, как Музыкальный и посёлок Российский. В парк на экскурсии привозят жителей соседних городов, в его локациях постоянно проводят фотосессии. Сейчас главное событие — открытие очередной очереди Японского сада. За его строительством пристально следили журналисты и фотографы. Мошенники построили очередную схему на популярности парка и уже продавали билеты в якобы открывшийся Японский сад.

Главная площадь В 2019 году Театральную площадь в Краснодаре переименовали в Главную. Тогда в топонимической комиссии объяснили это решение привязкой к официальным городским событиям и парадам. Долгое время городская площадь была безымянной, потом стала называться именем Октябрьской революции, затем уже Театральной. Сейчас на Главной площади проходят городские мероприятия от митингов в поддержку решения президента до новогодней ярмарки. Уже после закрепления статуса официальной городской площади стену здания МКЗ по приглашению мэра Евгения Первышова начал расписывать итальянский художник Луиджи Мариа Мураторе. Когда в городе похолодало, мастер решил взять паузу и уехал на родину. Весной 2020-го до России добралась пандемия коронавируса, итальянца просили не приезжать. Первышов даже предложил местным граффитистам закончить работу, но желающих тогда не нашлось. Зато нашлись в 2022 году. Жителям города предложили выбрать из трёх вариантов новое изображение. По итогам конкурса, новое граффити поверх старого нарисует Георгий Куринов.