Краснодар фантастический. Вспомнили самые странные проекты, которые так и остались на бумаге

9 ноября у Краснодара появился новый градоначальник, третий за последние два года. О хронических проблемах, которые не решили бывшие мэры, Юга.ру писали раньше и продолжат писать. Сегодня же, чтобы подчеркнуть важность события, мы вспомнили самые масштабные и фантастические проекты, которые так и остались эпатажными идеями.

Парить над пробками. Как в Краснодаре хотели сделать канатное метро В конце 2017 года комитет «Экономика города» предложил построить канатное метро. Авторы заявили о преимуществах для перенаселенного Краснодара: это экологичный, бесшумный, безопасный вид транспорта. В каждой пассажирской кабинке могли поместиться 38 человек. В мэрии даже обсудили предположительный план канатного метро.

Возможная схема станций краснодарской канатной дороги © Коллаж Дмитрия Пославского, Юга.ру

Урбанисты Москвы и Краснодара призывали разобраться с выделенными полосами для общественного транспорта, а потом уже замахиваться на многомиллионные проекты. Во многих крупных городах выделенки действительно разгружают дороги.

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Проект представили на Российском инвестиционном форуме, где оценили в 11 млрд рублей. Краснодарские СМИ много рассказывали о канатном метро, урбанисты горячо обсуждали проблемы со станциями и прокладкой маршрутов. Спустя год после презентации канатки мэр Евгений Первышов заявил, что проект исключительно коммерческий и город финансировать его не будет. Идею, по словам Первышова, продолжили разрабатывать. Несмотря на это, проект до реализации не дожил.

Замок шейха для бездомных. Во что превратилось необычное здание на Затоне Нестандартный объект в парке 30-летия Победы начали строить еще в 2009 году, но прекратили из-за запрета. Спустя пять лет мэр города Владимир Евланов рассказал журналистам, что здание «замкового типа» мэрия пытается изъять у собственника через суд. Юга.ру собрали версии о том, зачем и почему замок строили именно в таком стиле. Например, в замке якобы планировали принимать шейхов и других высоких гостей Краснодара. Ещё предполагали, что это владение бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака.

© Фото пресс-службы администрации Краснодара

Недавно появилась информация, что замок хотел выкупить Сергей Галицкий в 2014 году. Из-за высокой стоимости и «определенных юридических сложностей» договориться не удалось. Потом собственник продавал здание на Avito за 495 млн рублей, но безуспешно. В 2016 году в сети появился ролик с проектом реконструкции недостроя. Автор написал, что ищет инвестора. Здание на видео напоминает по стилистике театр кукол «Экият» в Казани. В столице Татарстана оно стало одной из главных достопримечательностей.

Летом 2021 года мэр Евгений Первышов сообщил, что недостроенный замок на Затоне стал муниципальным. Городская администрация выкупила его за 130 млн рублей. Теперь там хотят сделать детский центр. Ещё спустя год, уже при Андрее Алексеенко, Юга.ру попросили мэрию рассказать, что происходит со зданием. В пресс-службе ответили, что к строительству приступят после разработки проектно-сметной документации. Но пока на неё только ищут средства.

Эйфелева башня вместо «Авроры». Как в Краснодаре решили воплотить «Наш маленький Париж» В 2008 году президент группы компаний «Конти» предложил построить рядом с кинотеатром «Аврора» здание в виде Эйфелевой башни — небоскрёб высотой почти 195 метров. Автор придумал проект после прочтения самой известной книги Виктора Лихоносова о Краснодаре «Мой маленький Париж». Основным материалом должно было стать стекло. Реконструкцию хотели начать в 2009 году, а через три года представить целый культурный комплекс с кинотеатром «Аврора», торговыми центрами, ресторанами, музеями. Объем инвестиций — 160 млн долларов. У группы компаний «Конти» было ещё несколько крупных проектов в Краснодаре, а также соглашение с властями о строительстве жилого комплекса. Писатель Виктор Лихоносов не поддержал «эйфелеву башню». Он посчитал проект слишком «гламурным, чужим, не казачьим».

Отреставрированный парк перед кинотеатром "Аврора" © Михаил Ступин, ЮГА.ру

Хотя строительство высотки одобрил главный архитектор Краснодара, от проекта отказались из-за критики других специалистов: в таком виде «Аврора» не вписывалась в исторический пейзаж города. В 2021 году мэрия Краснодара презентовала проект реконструкции кинотеатра. Такой «Аврору» увидел бизнесмен Сергей Галицкий. Закончить строительные работы планировали к 2024 году.

Через реку Кубань пешком в Адыгею. Почему проект моста заморозили Мэр города Владимир Евланов в 2016 году предложил построить пешеходный мост через реку Кубань. Он должен был соединить парк Победы и аул Новая Адыгея. Возвести 280-метровый мост хотели без привлечения бюджетных средств. Инвестором выступила группа компаний «ОСТ».

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