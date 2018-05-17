Первый вице-губернатор Кубани заявил, что Музыкальный микрорайон в Краснодаре проще снести

Краснодарский край

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Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко выразил свое мнение по поводу благоустройства Музыкального микрорайона в Краснодаре

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«Объективно там проще все снести и построить заново. Исходя из текущей ситуации, сделать из Музыкального комфортный для жизни микрорайон невозможно», — сказал Алексеенко на встрече со СМИ.

Он надеется, что увидит, как все это снесут, людей переселят в комфортное благоустроенное жилье, а на месте микрорайона сделают «что-то полезное для города, например парк», сообщает «РБК Юг».

Куратор Музыкального микрорайона Краснодара Виталий Катунин рассказывал в интервью Юга.ру в июне 2017 года, что почти все дома там были построены незаконно. Из них 30 недостроев. Полностью интервью с куратором Музыкального микрорайона читайте здесь

Андрей Алексеенко Краснодар Строительство
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