Первый вице-губернатор Кубани заявил, что Музыкальный микрорайон в Краснодаре проще снести

Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко выразил свое мнение по поводу благоустройства Музыкального микрорайона в Краснодаре

«Объективно там проще все снести и построить заново. Исходя из текущей ситуации, сделать из Музыкального комфортный для жизни микрорайон невозможно», — сказал Алексеенко на встрече со СМИ.

Он надеется, что увидит, как все это снесут, людей переселят в комфортное благоустроенное жилье, а на месте микрорайона сделают «что-то полезное для города, например парк», сообщает «РБК Юг».