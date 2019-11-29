Итальянский художник начал расписывать стену администрации Краснодара
В Краснодаре стрит-арт художник из Милана 28 ноября начал рисовать на стене здания администрации картину
Этот рисунок станет первой работой итальянца Луиджи Мариа Мураторе в России. Он приехал в Краснодар по приглашению главы города Евгения Первышова, чтобы расписать здание администрации города (Муниципальный концертный зал).
«Недавно эту стену разрисовали вандалы. Я не против граффити и стрит-арта, даже на административном здании. Наоборот — готов поддерживать. Только если оно выполнено интересно и стильно. И его действительно можно назвать искусством», — заявил Первышов.
Работы 51-летнего Луиджи Мариа Мураторе украшают фасады зданий в разных городах мира. По словам художника, ему приятно создавать картину на стене, за которой будет постоянно играть музыка. Кроме того, он работает в собственном стиле и технике, которую называет «футуризм разбитого окна».
Как будет выглядеть будущая работа, он не раскрывает. Но поскольку картина украсит стену концертного зала, рассказал, что это будет вариация на тему искусства. Завершить работу художник планирует уже через 8 дней. В Краснодар автор прилетел вечером 28 ноября, сообщили в пресс-службе администрации города.
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