Итальянский художник начал расписывать стену администрации Краснодара

Этот рисунок станет первой работой итальянца Луиджи Мариа Мураторе в России. Он приехал в Краснодар по приглашению главы города Евгения Первышова, чтобы расписать здание администрации города (Муниципальный концертный зал).

«Недавно эту стену разрисовали вандалы. Я не против граффити и стрит-арта, даже на административном здании. Наоборот — готов поддерживать. Только если оно выполнено интересно и стильно. И его действительно можно назвать искусством», — заявил Первышов.