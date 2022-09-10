Показываем, как выглядит «Японский сад», который откроют в парке «Краснодар»
Корреспондентка Юга.ру сделала фотографии новой локации в парке «Краснодар»
Новую очередь в парке «Краснодар» начали строить в 2021 году на месте футбольных полей академии. Теперь там будут несколько водоемов, самый большой японский сад за пределами Японии и, предположительно, ресторан.
Когда откроют локацию — пока неизвестно. Но, кажется, что почти всё готово. Уже даже работает подсветка.
Юга.ру писали, что в соцсетях недавно появилась информация о том, что вход в новую локацию «Краснодара» станет платным. В администрации парка опровергли это. Инфоматы у входа в «Японский сад» установили, чтобы гости могли посмотреть карту объектов и узнать интересные факты.