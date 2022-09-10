Показываем, как выглядит «Японский сад», который откроют в парке «Краснодар»

Новую очередь в парке «Краснодар» начали строить в 2021 году на месте футбольных полей академии. Теперь там будут несколько водоемов, самый большой японский сад за пределами Японии и, предположительно, ресторан.

Когда откроют локацию — пока неизвестно. Но, кажется, что почти всё готово. Уже даже работает подсветка.