Главная и Казачья. Кто и зачем переименовал площади в Краснодаре?

15 апреля власти Краснодара на внеочередном заседании городской думы переименовали две площади. Театральная площадь стала Главной городской, а Екатерининская получила наименование Казачьей.

Как сообщали Юга.ру, о планах Общественной палаты Кубани и Кубанского казачьего войска переименовать две площади Краснодара стало известно 11 апреля. Тогда пресс-секретарь Кубанского казачьего войска рассказала, что в организации уже подготовили все необходимые документы и решение о переименовании примут на заседании гордумы Краснодара 15 апреля. В тот же день в разговоре с журналистом портала Юга.ру в городской думе заявили, что к ним никаких документов не поступало и точная дата следующего заседания им неизвестна. Но уже через три дня площади переименовали.

Как это случилось?

Собственно, не все горожане знали официальные наименования площадей. Многие, даже коренные краснодарцы без стеснения говорят «у здания с часами», «на Драме», «площадь перед ЗСК».

Официально инициативу по переименованию Театральной площади внесла Общественная палата Краснодара. «Прежде всего это связано с тем, что были уточнены размеры самой площади и возникла необходимость закрепить ее в новых границах. Кроме того, это центральная площадь города, где проходят самые важные и масштабные мероприятия и события. А нынешнее название не в полной мере отражает ее статус», — рассказал председатель комитета городской думы по вопросам местного самоуправления Зорик Садоян.

Что касается Екатерининской, а теперь Казачьей площади, то главной причиной переименования называют путаницу, возникавшую с расположенным поблизости Екатерининским сквером.

Почему площадь стала Казачьей? Потому что здесь ежегодно собираются казаки, участвующие в казачьих парадах и шествиях по Красной. А каждую годовщину образования Краснодара там посвящают в казачата учащихся классов казачьей направленности. Новое название для площади предложил атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда. Его поддержал совет атаманов Екатеринодарского районного казачьего общества Краснодара.

Согласно решению городской думы Краснодара от 06.03.98 № 19 п. 17 «Об основных принципах наименования (переименования) городских объектов», переименование городских объектов допускается только в исключительных случаях. Например, при наличии в пределах населенного пункта однородных объектов, носящих одинаковые или созвучные названия (как это произошло с Екатерининской площадью), при изменении вида объекта или при наличии неблагозвучных названий или названий, оскорбляющих эстетические, национальные или религиозные чувства населения. Вероятно, то, что театр, находящийся на площади, «не в полной мере отражает ее статус», относится к одному из этих исключительных случаев.

«Не совсем комфортное» и «легкомысленное» название

Член городской топонимической комиссии Сергей Самовтор считает, что ничего особенного не произошло, а комиссия просто навела порядок. Тем более что она сама же и дала название Театральной площади (с 1969 года безымянная площадь носила имя Октябрьской Революции) в декабре 2009 года: «Театральная площадь, действительно, не всех устраивала, потому что все привязывалось к театру, тогда как театральные действия там практически не происходили. А на самом деле здесь нужно было семантически привязать вот к таким действиям, как парады, государственные и городские праздники».

Топонимическая комиссия рассматривала сразу несколько возможных названий площади. Был вариант «Атаманская площадь», поскольку рядом — на территории Первой городской больницы и на месте улицы Буденного — раньше располагалось старое Фоминское кладбище, на котором похоронили нескольких атаманов.

«Казаки предлагали назвать площадь Казачьей. Потому что на этой площади все парады и происходят. И как-то не совсем комфортно, когда парад в Москве происходит на Красной площади, в Петербурге — на Дворцовой, а у нас на Театральной. Слишком легкомысленным это казалось. Стали рассматривать разные варианты, в итоге пришли к компромиссу. Поскольку эта площадь не исключительно казачья, а в принципе центральная улица всего города, поэтому сошлись на том, что более правильно ее будет назвать Главной городской площадью», — рассказал Юга.ру Сергей Самовтор.

Историк Виталий Бондарь с доводами топонимической комиссии не согласен. По его мнению, городские власти слишком поторопились в важном для всех жителей Краснодара вопросе: «Как историк и как гражданин я считаю, что любое переименование — это преступление перед исторической памятью. Ну вот говорят, что какое отношение площадь имеет к театру? До этого много лет называлась в честь Октябрьской революции, хотя никакого отношения к ней не имела, но это никого не смущало. Что касается варианта Атаманская площадь, то какое отношение она имеет к атаманам? Да, недалеко здесь были похоронены два атамана — Завадовский и Бескровный. Но не на этой же площади. Это же очевидная была бы натяжка. Так назовите Кладбищенская площадь тогда, если уж на то пошло».

Еще одной из причин переименования власти называют изменение размеров площади. По старым документам, Театральная площадь занимала около 500 кв. метров. Теперь площадь участка будет составлять 2,4 га, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. «Театральная площадь была меньше по размерам, и ее центральная часть была не площадью, а зеленой зоной. Теперь она увеличилась, и, по сути дела, это уже другой объект в других границах, и в общем-то вполне правомерно было дать ей другое название», — подтверждает позицию чиновников член топонимической комиссии Сергей Самовтор.

Казачье лобби

Что касается переименования Екатерининской площади, председатель комитета городской думы по вопросам местного самоуправления Зорик Садоян уточнил, что этот вопрос обсуждали при участии представителей казачества и кубанских краеведов. Однако Виталий Бондарь в принципе сомневается, что на этом месте существует какая-то площадь: «Площадь перед ЗСК никогда не называлась ни Казачьей, ни Екатерининской. Она никак не называлась. Это была территория здания окружного суда, и перед ним была просто небольшая аванплощадь, которая была обращена к улице Красной. Она не имела названия — это вполне естественно. Площадь — это пространство хотя бы на треть или четверть квартала. Получается, что, во-первых, это не площадь, во-вторых, она никогда не называлась Екатерининской или Казачьей».

Впрочем, чиновников подобные мелочи не останавливают. Место, исторически не являвшееся площадью, стало Казачьей площадью Краснодара. Казачье лобби оказалось сильнее, чем доводы историков. В сентябре 2017 года состоялся учредительный съезд Союза казачьей молодежи, в который по замыслу властей должны были войти 85 тыс. кубанцев. Еще через месяц губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что казаки должны охранять не только школы и детсады, но больницы и госсобственность. Известно, что по решению краевых властей казакам на Кубани выделено более 17 тыс. гектаров земли. А в июле 2018 года глава региона сказал, что власти готовы проработать вопрос о возможном предоставлении налоговых льгот для казаков, занятых в сельхозпроизводстве. Казаки на Кубани участвуют не только в битве за урожай — они борются с оппозицией и даже сражаются с наркотиками. Неужели кому-то жалко назвать в их честь площадь?

По словам Бондаря, примеры неудачных переименований в последнее время далеко не единичны: «Когда-то непонятно зачем назвали Александровским бульвар на Красной, а он никогда в жизни Александровским не назывался — он был Ростовским и Шевченковским. Потом его называли просто бульваром по улице Красной. Я думаю, что это когда Ткачев был и, возможно, хотели показать любовь к губернатору. Я так подозреваю, но могу ошибаться. А может быть, из-за того что там поставили арку Александровскую, а может, все это в одном коктейле. Но я повторюсь: любое переименование, тем более необоснованное и скоропалительное, это преступление против исторической памяти».

Горожан не спросили

В ходе дискуссии, развернувшейся в социальных сетях сразу после переименования, стало понятно, что мнение далеко не всех общественников было единогласным. «Позвольте не комментировать. При голосовании в Общественной палате по данному вопросу я воздержался. Озвучивал позицию Палаты только потому, что было поручение. Театральная площадь, переименованная из площади Октябрьской Революции — это моя идея. И мне искренне жаль свое детище...», — написал в фейсбуке заместитель председателя Общественной палаты Краснодара Игорь Коломийцев. Той самой палаты, которая и стала инициатором переименования.

Председатель общественного движения «Помоги городу» Елена Шувалова считает, что в таких серьезных вопросах, как переименование центральной площади, нужно учитывать мнение жителей города: «Движение “Помоги городу” много лет добивается того, чтобы значимые для города решения защищались перед экспертами. Экспертные группы нужно формировать под проекты. Решения, подобные переименованию центральных площадей города, выносить на референдум».