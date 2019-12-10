«Возможно, худший район России. Здесь ничего нельзя улучшить». Варламов выпустил видео о Музыкальном микрорайоне Краснодара
Блогер, урбанист и журналист Илья Варламов опубликовал 10 декабря новый выпуск своего блога, в котором изучил инфраструктуру Музыкального микрорайона
Варламов побывал в столице Кубани 18 октября, чтобы выступить на бизнес-форуме «Дело за малым». Перед мероприятием он посетил улицу Красную, а затем прошелся по Музыкальному микрорайону. Уже тогда он назвал район африканскими трущобами.
В выпуске, который вышел на его канале 10 декабря, журналист подробнее рассказал о своем путешествии. Он заявил, что не знает, как люди по собственной воле покупают здесь себе жилье.
В начале прогулки Варламов зашел в пространство между шестиэтажными домами и обратил внимание на маленькую детскую площадку: «80% двора залили асфальтом и отдали автомобилям. Зелени практически нет».
Он добавил, что можно вспомнить «любой советский двор» и понять, «насколько сильно деградировала среда». После этого Варламов показал лужи и выбоины на дорогах и уточнил, что в Финляндии, Германии или Франции никто бы не подумал брать себе жилье в таком месте, поскольку «невозможно себе представить, что без дороги, с каким-то озером, какими-то камнями будут сдавать проекты».
Журналист объяснил, что у местных застройщиков нет конкурентов, из-за чего они не заинтересованы делать «что-то хорошо и долговечно».
«Это большая беда городов, которые быстро растут, например, как Краснодар, Новороссийск. В них приезжают со всей России, поэтому жилье здесь очень востребовано. Его не хватает, но в отсутствие конкуренции застройщик может построить все, что хочет — это купят, не задумываясь», — пояснил он.
Варламов добавил, что в микрорайоне никто не думает о приросте жителей и о том, какая нагрузка будет на транспорт и «можно ли будет вообще отсюда уехать».
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Затем журналист подчеркнул, что Шанхаю «должно быть обидно» за то, что его сравнивают с Краснодаром, поскольку он, в отличие от кубанской столицы, «уже давно современный город, который активно развивается».
После этого Варламов перешел в кварталы с более высотными домами и отметил, что там все еще хуже: «Если в тех шестиэтажных домах видна хоть какая-то попытка посадить деревья, то здесь все закатано в плитку, в асфальт. Вы хотели бы, чтобы ваши дети жили в таком дворе?»
«Поскольку алчность и аппетиты застройщиков растут, растет этажность», — объяснил Варламов.
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Журналист подчеркнул, что такое состояние района — следствие коррупции, произвола, «разваленной судебной системы, чиновничьего беспредела, плохого образования и неграмотного потребительства».
Он сравнил микрорайон с «настоящей Африкой» и перечислил: «Машины разбитые валяются на дорогах, недостроенные дома с побитыми стеклами, собаки, строительный мусор».
«Вы такого не найдете в Москве и большинстве городов России. Это такая жесть», — добавил он.
Варламов подытожил, что для решения проблемы нужны два действия: посадить тех, кто был причастен к этому «градостроительному преступлению», и выкупить квадратные метры застройки, чтобы потом снести весь район. Такое решение он, однако, назвал «фантастичным».
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В конце выпуска блогер отметил, что в будущем Музыкальный микрорайон станет гетто, из которого уедут «более-менее все состоятельные, талантливые и успешные люди», а останется бедное население. Городская среда будет ветшать, а атмосфера маргинализироваться. Цены на недвижимость, считает Варламов, начнет падать из-за оттока населения, после чего район окончательно станет криминальным.
«Здесь ничего нельзя улучшить. Здесь настолько хреново и неправильно, что ничего с этим не сделаешь. Сюда не будет приезжать полиция и скорая помощь. Если у вас здесь есть квартирка, срочно ее продавайте, пока не поздно», — заключил он.
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