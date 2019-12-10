«Возможно, худший район России. Здесь ничего нельзя улучшить». Варламов выпустил видео о Музыкальном микрорайоне Краснодара

Варламов побывал в столице Кубани 18 октября, чтобы выступить на бизнес-форуме «Дело за малым». Перед мероприятием он посетил улицу Красную, а затем прошелся по Музыкальному микрорайону. Уже тогда он назвал район африканскими трущобами.

В выпуске, который вышел на его канале 10 декабря, журналист подробнее рассказал о своем путешествии. Он заявил, что не знает, как люди по собственной воле покупают здесь себе жилье.

В начале прогулки Варламов зашел в пространство между шестиэтажными домами и обратил внимание на маленькую детскую площадку: «80% двора залили асфальтом и отдали автомобилям. Зелени практически нет».

Он добавил, что можно вспомнить «любой советский двор» и понять, «насколько сильно деградировала среда». После этого Варламов показал лужи и выбоины на дорогах и уточнил, что в Финляндии, Германии или Франции никто бы не подумал брать себе жилье в таком месте, поскольку «невозможно себе представить, что без дороги, с каким-то озером, какими-то камнями будут сдавать проекты».

Журналист объяснил, что у местных застройщиков нет конкурентов, из-за чего они не заинтересованы делать «что-то хорошо и долговечно».

«Это большая беда городов, которые быстро растут, например, как Краснодар, Новороссийск. В них приезжают со всей России, поэтому жилье здесь очень востребовано. Его не хватает, но в отсутствие конкуренции застройщик может построить все, что хочет — это купят, не задумываясь», — пояснил он.

Варламов добавил, что в микрорайоне никто не думает о приросте жителей и о том, какая нагрузка будет на транспорт и «можно ли будет вообще отсюда уехать».