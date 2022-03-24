Улицу Красную в Краснодаре снова не будут делать пешеходной на выходные. Она была открыта для гуляний один уикенд

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

26 и 27 марта в Краснодаре не будут перекрывать для автомобильного движения улицу Красную

Ранее Юга.ру писали, что участок улицы Красной от Пушкинской площади до улицы Длинной с апреля 2020 года оставляли открытым для автомобилей из-за ковидных ограничений, чтобы не допустить массового скопления людей.

18 марта 2022 года власти города решили делать Красную пешеходной в выходные дни (с вечера пятницы до конца воскресенья). Мотивировали это решение чиновники снижением количества новых случаев коронавируса. 19 и 20 марта там установили вазоны и перекрыли улицу для автомобилей. Но людей там было не так много.

Читайте также:

24 марта пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что от идеи пешеходной Красной на время выходных и праздников вновь решили отказаться. На этот раз — по решению антитеррористической комиссии Краснодара.

«Это необходимая временная мера, поэтому горожан просят отнестись к ней с пониманием. В аппарате добавили, что в последнее время участились случаи ложных сообщений об угрозах нарушения общественного порядка, совершения противоправных действий, в том числе в центральной части города», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что ложные сообщения приходят как в выходные дни, так и по будням. Поэтому на улице должен быть обеспечен беспрепятственный проезд для автомобилей экстренных служб, которые реагируют на такие сообщения.

Дороги Краснодар

Новости

Власти Краснодара выделили 20 млн рублей на благоустройство Тропы здоровья на Затоне
В России ввели новый ГОСТ. Теперь «Краснодарский чай» должен быть краснодарским хотя бы наполовину
Улицу Красную в Краснодаре снова не будут делать пешеходной на выходные. Она была открыта для гуляний один уикенд
На Кубани прокуратура прекратила полномочия трех депутатов из-за сокрытия 21 млн рублей
В Краснодаре с 26 марта изменят два автобусных маршрута
Кубанские аэропорты будут закрыты еще дольше

Лента новостей

Сказать «прощай» всем мечтам
Сегодня, 14:36
Сказать «прощай» всем мечтам
Краснодарцы о том, как покинули Россию после 24 февраля 2022 года
«Мне не нравятся все эти трущобы»
Вчера, 16:06
«Мне не нравятся все эти трущобы»
Интервью с новым главным архитектором Краснодара
«Настоящей доброты станет больше. Потому что зла и так слишком много»
22 марта, 16:21
«Настоящей доброты станет больше. Потому что зла и так слишком много»
Интервью с Ниной Шилоносовой о будущем кубанских СМИ

Реклама на сайте