Улицу Красную в Краснодаре снова не будут делать пешеходной на выходные. Она была открыта для гуляний один уикенд

26 и 27 марта в Краснодаре не будут перекрывать для автомобильного движения улицу Красную

Ранее Юга.ру писали, что участок улицы Красной от Пушкинской площади до улицы Длинной с апреля 2020 года оставляли открытым для автомобилей из-за ковидных ограничений, чтобы не допустить массового скопления людей.

18 марта 2022 года власти города решили делать Красную пешеходной в выходные дни (с вечера пятницы до конца воскресенья). Мотивировали это решение чиновники снижением количества новых случаев коронавируса. 19 и 20 марта там установили вазоны и перекрыли улицу для автомобилей. Но людей там было не так много.