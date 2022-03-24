Улицу Красную в Краснодаре снова не будут делать пешеходной на выходные. Она была открыта для гуляний один уикенд
26 и 27 марта в Краснодаре не будут перекрывать для автомобильного движения улицу Красную
Ранее Юга.ру писали, что участок улицы Красной от Пушкинской площади до улицы Длинной с апреля 2020 года оставляли открытым для автомобилей из-за ковидных ограничений, чтобы не допустить массового скопления людей.
18 марта 2022 года власти города решили делать Красную пешеходной в выходные дни (с вечера пятницы до конца воскресенья). Мотивировали это решение чиновники снижением количества новых случаев коронавируса. 19 и 20 марта там установили вазоны и перекрыли улицу для автомобилей. Но людей там было не так много.
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24 марта пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что от идеи пешеходной Красной на время выходных и праздников вновь решили отказаться. На этот раз — по решению антитеррористической комиссии Краснодара.
«Это необходимая временная мера, поэтому горожан просят отнестись к ней с пониманием. В аппарате добавили, что в последнее время участились случаи ложных сообщений об угрозах нарушения общественного порядка, совершения противоправных действий, в том числе в центральной части города», — говорится в сообщении пресс-службы.
Там добавили, что ложные сообщения приходят как в выходные дни, так и по будням. Поэтому на улице должен быть обеспечен беспрепятственный проезд для автомобилей экстренных служб, которые реагируют на такие сообщения.