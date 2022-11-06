Краснодарцы выбрали эскиз нового граффити для фасада МКЗ
В Краснодаре подвели итоги онлайн-голосования за эскиз нового граффити, которое появится на фасаде здания Муниципального концертного зала
Напомним, инициатива принадлежит местному стрит-мастеру Георгию Куринову. Он обратился в администрацию города с инициативой бесплатно создать новое граффити на фасаде здания МКЗ по улице Красной, 122.
Проголосовать можно было за одни из трёх представленных эскизов, отобранных городскими художниками. В итоге победил вариант № 1.
Стену начал расписывать 29 ноября 2019 года итальянский художник Луиджи Мариа Мураторе. Тогда его напутствовал лично бывший мэр Евгений Первышов, который теперь находится в зоне СВО. Когда в городе похолодало настолько, что условия работы стали не комфортными, мастер решил взять паузу и уехал на родину.
Весной 2020-го до России добралась пандемия коронавируса, из-за опасности распространения инфекции итальянца просили не приезжать. Первышов даже предложил местным граффитистам закончить работу, но желающих тогда не нашлось.
Читайте также:
Ранее Юга.ру рассказывали как в Краснодаре на месте граффити с Серхио Рамосом появился портрет военного, погибшего в ходе СВО.