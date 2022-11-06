Краснодарцы выбрали эскиз нового граффити для фасада МКЗ

В Краснодаре подвели итоги онлайн-голосования за эскиз нового граффити, которое появится на фасаде здания Муниципального концертного зала

Проголосовать можно было за одни из трёх представленных эскизов, отобранных городскими художниками. В итоге победил вариант № 1.

Напомним, инициатива принадлежит местному стрит-мастеру Георгию Куринову. Он обратился в администрацию города с инициативой бесплатно создать новое граффити на фасаде здания МКЗ по улице Красной, 122.

Стену начал расписывать 29 ноября 2019 года итальянский художник Луиджи Мариа Мураторе. Тогда его напутствовал лично бывший мэр Евгений Первышов, который теперь находится в зоне СВО. Когда в городе похолодало настолько, что условия работы стали не комфортными, мастер решил взять паузу и уехал на родину.

Весной 2020-го до России добралась пандемия коронавируса, из-за опасности распространения инфекции итальянца просили не приезжать. Первышов даже предложил местным граффитистам закончить работу, но желающих тогда не нашлось.