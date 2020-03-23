Мэр Краснодара предложил местным граффитистам закончить работу итальянского художника, который из-за пандемии не может приехать в РФ
На планерном совещании 23 марта в мэрии Краснодара рассказали о планах закончить граффити на стене здания мэрии
В конце ноября 2019 года глава Краснодара Евгений Первышов пригласил в город итальянского художника Луиджи Мариа Мураторе, который рисует в собственном стиле «футуризм разбитого окна». 28 ноября он начал расписывать стену здания администрации Краснодара (Муниципальный концертный зал). Художник уточнил, что картина будет связана с искусством, и планировал завершить ее за восемь дней.
В начале декабря из-за понижения температуры и ухудшения погоды работу пришлось прервать. Однако на стене уже были заметны силуэты скрипачкм, пианиста и дирижера. Художник пообещал, что вернется после новогодних каникул и в январе продолжит картину.
23 марта 2020 года мэр города Евгений Первышов рассказал, что граффитист «должен был сейчас уже появиться в Краснодаре».
«Ему выписаны были соответствующие билеты, виза была оформлена, но в связи с повышенным эпидемиологическим порогом в самой Италии выезд его сюда, прилет ограничен», — объяснил глава краевого центра.
Первышов предложил местным граффитистам дистанционно договориться с ним о завершении работы.
Начальник управления по делам молодежи Георгий Пронькин отметил, что сейчас продумываются различные выходы из ситуации. После этого Первышов еще раз попросил «воздержаться от прилета» Мариа Мураторе.
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