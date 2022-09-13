Если есть на свете рай. К 85-летию Краснодарского края вспоминаем мемы про Кубань и рассказываем, откуда они взялись

13 сентября Краснодарский край отмечает 85-й день рождения. История всегда находит отражение и в юморе. Мы решили вспомнить популярные мемы о Кубани и жизни в регионе. Почему жители любят шутить над теми или иными темами, мы поговорили с блогером, журналистом и автором проекта «Дикий Юг» Андреем Помидорровым. Курорты и понаехи Лето в Краснодарском крае традиционно жаркое. Настолько жаркое, что техника дает сбои, а тысячи людей выстраиваются в многокилометровые пробки, чтобы освежиться в море. Туристы — излюбленная у местных жителей тема мемов и шуток.

© Скриншот фото из телеграм-канала «Сарказм Помидорова»

Из телеграм-канала «Сарказм Помидоррова»: Шезлонги на курортах Краснодарского края можно будет арендовать через госуслуги. Камерунское судно Lider bulut прибыло на курорты Краснодарского края и оказалось на мели, повторив судьбу тысяч российских туристов. Около 140 тысяч туристов отдыхают на курортах Кубани, это помогло снизить заболеваемость коронавирусом в регионе. «Люди, приезжающие из других регионов, в любом случае отличаются от нас, здешних. По темпераменту, взглядам, речи. Они оттягиваются и позволяют себе такие вещи, которые местным даже на ум не придут. В этом году какая-то дикая волна секса не пляже. Возможно, просто так совпало, и раньше его просто не снимали. Наверное, у местных больше вариантов найти какое-то помещение или дождаться момента, когда их никто не будет снимать. Туристы комичны — в каких-то панамах, с детьми, сумками, в футболках с надписью Black sea и картами Анапы. Всё, что отличается, попадает в поле зрения », — считает Андрей Помидорров. Инфраструктура Хоть жители края и мечтают каждым летом о спасительных ливнях, все знают, что дожди нередко приводят к подтоплениям из-за плохо работающих ливнёвок. Людям ничего больше не остаётся, кроме как шутить над инфраструктурой.

© Скриншот фото из телеграм-канала «Сарказм Помидорова»

© Скриншот фото с сайта «Живая Кубань»

© Скриншот фото из телеграм-канала «Сарказм Помидорова»

© Скриншот фото из телеграм-канала «Сарказм Помидорова»

© Скриншот фото из телеграм-канала «Сарказм Помидорова»

Из телеграм-канала «Сарказм Помидоррова»: Краснодарцы ждут дождей, чтобы набрать чистой воды. Краснодарские школы отчитались о заполнении первоклассниками. Детей набрали до «Х». «Над инфраструктурой шутят, потому что ничего не меняется. Как Краснодар топило 100 лет назад, так и продолжает. 229 лет назад канализация текла в реку, сегодня тоже. Пока эти проблемы не решаются, и я не вижу перспектив. Школы переполнены. Три мэра обещали, что что-то сделают. Помню, еще Ткачёв заявлял, что несколько лет — и всё будет нормально. Проблемы просто не заканчиваются. И когда очередной глава заявляет, что что-то сделает, это вызывает иронию», — прокомментировал Помидорров. Власть Любят кубанцы шутить и над главами городов и региона. В 2020 году губернатор Вениамин Кондратьев прославился на всю страну, окрестив Кубань «анальным краем».

© Скриншот фото из телеграм-канала «Сарказм Помидорова»

© Скриншот фото из телеграм-канала «Сарказм Помидорова»

© Скриншот фото из телеграм-канала «Сарказм Помидорова»

© Скриншот фото из телеграм-канала «Сарказм Помидорова»

© Скриншот фото из телеграм-канала «Сарказм Помидорова»

Из телеграм-канала «Сарказм Помидоррова»: В День города можно заложить аллею туй-обещаний. Дерево и табличка, дерево и табличка. И на каждой табличке тема. Эта туя посвящена приюту для собак, эта под канатное метро, а вот тут ливнёвка. Следственный комитет уже начал поиски кандидатуры на должность главы города Краснодара.

«Над Андреем Алексеенко мало шутили. Во-первых, потому что он не успел задержаться. Во-вторых, таких же претензий, как к Первышову или Евланову, ему предъявить сложно. Забавность предыдущего мэра Краснодара в том, что он говорил то же самое, что и его предшественники. Преемственность поколений. Возможно, что-то и успел бы сделать. Про Кондратьева редко шутят. Он очень осторожный в высказываниях, не к чему придраться. Его главный косяк в том, что он оговаривается. Не знаешь, за что с него спросить, потому что особо ничего не обещает. Хотя сейчас стал меньше оговариваться. Или просто стал меньше говорить», — считает Андрей Помидорров. Казаки Кубанские казаки — один из символов региона. Они не только патрулируют улицы и участвуют в парадах, но даже умудряются влиять на жизнь края. Например, 5 сентября стало известно, что казакам удалось отменить выступление певицы Манижи на конкурсе «Александровская крепость», который состоится с 30 сентября по 2 октября в Усть-Лабинске.

© Скриншот фото с сайта pikabu.ru

© Скриншот фото из телеграм-канала «Сарказм Помидорова»

Из телеграм-канала «Сарказм Помидоррова»: ККХ — Кубанский казачий хайп. «Мне кажется, над ними уже массово отсмеялись лет пять-десять назад. Бывает, проскальзывает что-то, но уже не как раньше. С ними сейчас просто не происходит ровным счётом ничего. Это структура почти как Вениамин Кондратьев — вроде и есть, но ничего не слышно. Отменили концерт Манижи, ну и что? В наше время отмены уже стандартная вещь, все привыкли. С казаками уже не принимают безумных законов, есть они и есть», — считает Андрей Помидорров. Аэропорты Утром 24 февраля после объявления о начале специальной операции в Украине юг России временно закрыл все аэропорты, кроме сочинского. Ограничения полетов регулярно продлевают, что тоже стало поводом для шуток.

© Скриншот фото из телеграм-канала «Сарказм Помидорова»

© Скриншот фото из телеграм-канала «Сарказм Помидорова»

Из телеграм-канала «Сарказм Помидоррова»: Сегодня в краснодарском аэропорту оживление, это семейство мышей полёвок готовится к зиме. Аэропорт Краснодара по выходным сделают пешеходным. Мы прибыли в аэропорт имени Екатерины Второй. Местное время 11:30, температура воздуха 26 градусов тепла. Спасибо, что воспользовались нашей компанией. Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление прощается с вами. «С аэропортом такая же ситуация, как с инфраструктурой. Постоянно продлевают ограничения полетов с видом, как будто это можно не делать. Сразу бы продлили до конца года и закрыли тему. Я вижу комичность в этом еженедельном продлении, словно смотришь сериал. Мемы и шутки — самозащита от происходящего, попытка снять стресс. Само по себе закрытие аэропорта — не смешно. И тем более учитывая, с чем это связано », — считает Андрей Помидорров. Андрей признался, что практически не встречал регионального юмора. Он не знает ни одного канала, паблика или человека, который бы шутил на подобные темы.

Мне сложно сказать, чем один край отличается от другого в этом плане. Я видел свои переработанные шутки относительно других регионов. Юмор более или менее универсальный. Замени Краснодар на Хабаровск — и зайдёт. Другим регионам, конечно, не так повезло с Музыкальным, как нам, но я не удивлюсь, что в городах найдётся другая подобная жопа Андрей Помидорров