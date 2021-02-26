Гуляем по Краснодару. 11 лучших мест для фотосессий в парке Сергея Галицкого

Для многих поездка в парк «Краснодар» — целое событие, после которого соцсети пестрят фотографиями и видео. Журналист, автор YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров считает, что это «одно из самых уникальных и крутых пространств, когда-либо созданных в современной России». Парк практически никогда не бывает пустым. И это не может не радовать, ведь посетители — главный показатель успешного городского пространства. В парке «Краснодар» гуляют с детьми, отдыхают в тени деревьев, работают, проводят свидания, устраивают свадебные фотосессии, занимаются спортом. Вместе с тем это универсальная геолокационная метка — в инстаграме тысячи снимков с ней, сделанных не в знаменитом краснодарском парке и не имеющих к нему никакого отношения. Рассказываем о самых интересных фонах и местах для фотографий в парке, построенном Сергеем Галицким. Стадион Популярнейший фон для фотосетов в любое время года и суток, особенно свадебной съемки. Стадион ФК «Краснодар», открытый в октябре 2016 года, давно стал одной из главных городских достопримечательностей. Даже те, кто не интересуется футболом, считают своим долгом посещать матчи хотя бы ради фотографий на фоне архитектурного сооружения. Особенно эффектные кадры получаются в темное время суток, когда включается подсветка. Днем сделать фото без посторонних людей — задача не для слабаков.

В октябре 2019 года на международном конгрессе World Urban Parks, который проходил в Казани, парк «Краснодар» назвали лучшим проектом, возникшим на постсоветском пространстве за последние десятилетия. Скульптура «Геолокация» Ее открыли в октябре 2019 года. Скульптура, созданная арт-группой Recycle, имеет форму точки Pin на современных электронных географических картах и олицетворяет долю секунды, застывшую в металле. «Геолокация» выполнена из нержавеющей стали с изображением панорамы, снятой именно в месте, где она установлена.

Скульптура «Искусственная среда» Еще один арт-объект, созданный для парка по заказу Сергея Галицкого художниками Андреем Блохиным и Егором Кузнецовым из арт-группы Recycle. Представляет собой многофигурный барельеф из пластиковой сетки. Идея этого объекта современного искусства заключается в попытке ответить на несколько вопросов: как объяснить искусственному разуму, что такое игра; возможно ли передать машине чувства человека, причастного к ней? Персонажи барельефа собирают знания, загружают их на серверы и вступают во взаимодействие с машиной. По задумке авторов, машина по-своему интерпретирует понятие «игра» и делает своего создателя частью нового цифрового мира. Макеты создавались с живых людей, чтобы сохранить все анатомические детали.

Зеркальные скульптуры серии «Внутренний ребенок» Их создал американский скульптор Кен Келлехер, презентовав в своем инстаграме, на который наткнулись пользователи краснодарских соцсетей. Художник подписал, что огромные детские головы с нетерпением ждут поездки в свой новый дом в краснодарский парк. Позднее, в посте от 18 января, Кен Келлехер рассказал, что набор трехметровых скульптор из нержавеющей стали отправится в Краснодар «на следующей неделе или около того». Предположительно, скоро новые арт-объекты прибудут в кубанскую столицу и пополнят существующую коллекцию парка.

Шалфей Сделать фото на фоне сиреневого «ковра» в террасированном саду — задача номер один для посетителей парка поздней весной и летом. Шалфей в парке «Краснодар» цветет несколько раз в год начиная с последних дней мая. Цветение длится несколько недель, после чего растения обрезают. И тогда в парке стоит сильный аромат этих цветов, а прохожие гуляют с яркими букетами: цветы раздают бесплатно. Зимой шалфей в клумбах — искусственный и электрический. По вечерам на аллее можно наблюдать сотни сиреневых огней.

Юга.ру выпустили памятку о том, что можно и чего нельзя делать в парке. В частности, на территории нельзя кормить рыбок в водоемах и скатываться со склонов по газону. Также в парке запрещено ездить на электротранспорте и самокатах, а на велосипедах можно только с 8:00 до 9:00. Кроме того, нельзя купаться в водоемах. Водяные лилии Они установлены в многочисленных водоемах и неизменно привлекают внимание посетителей парка, которые буквально слетаются на их свет. Сделать фото на фоне крупных белых искусственных цветов стоит в темное время суток, когда их подсвечивают. Днем лилии выглядят не так эффектно.

В 2017-м Forbes назвал краснодарского бизнесмена Сергея Галицкого филантропом года. Издание отметило, что созданный им за счет личных средств парк сравнивают с московским «Зарядьем». Многочисленные водоемы В центре парка есть неглубокий искусственный водоем с деревянным настилом по берегам. Высажены деревья, дающие тень в жаркий день и неизменно пользующиеся популярностью у посетителей, установлены скамейки для отдыха. В четвертой очереди парка расположен круглый пруд, в котором плавают японские карпы кои. Локация сделана в форме амфитеатра, ступени вокруг водоема — одновременно скамейки. В вечернее время в пруду включается подсветка, позволяющая делать на его фоне буквально сказочные кадры. Помните, что перекармливать рыб нельзя, поскольку они не знают нормы в еде. Поэтому брать с собой в парк хлеб нет необходимости, за карпами следят, они не голодны. Брошенные в пруд монеты им тоже не пригодятся. Купаться в водоемах парка запрещено, установлены таблички, сообщающие об этом простом правиле.

Фонтаны — большие и маленькие Самый популярный для кадров — многоуровневый круглый фонтан «Инфинити» в четвертой очереди. На его вершине расположены деревья и есть оборудованная скамейками зона с прекрасным видом на стадион. Вода падает вниз, окружая фонтан прозрачной стеной. За эту стену можно пройти по мостику, отдохнуть и сделать несколько эффектных снимков. Также есть фонтан-тоннель — через выстроенные в ряд изогнутые дуги струй можно пройти и пополнить папку с фотографиями. В парке расположен и удлиненный фонтан с подсветкой, с обеих сторон от него — ряды скамеек для отдыха.

Зеркальный лабиринт Еще одна очень интересная и популярная зона парка. В ее центре находится тропическое дерево — королевский делоникс. Разрастаясь, оно принимает зонтичную форму и обильно покрывается огненно-красными цветами. В холодное время года его прячут под специальным куполом, который подсвечивается. Красный пол в лабиринте отсылает к родине дерева — Мадагаскару. Благодаря зеркалам создается ощущение, что находишься в целой роще экзотических растений.

Растения В парке «Краснодар» высадили несколько тысяч весьма фотогеничных растений, которые по очереди цветут. Здесь есть дубы, японские клены, тополя, бонсаи и тюльпановые деревья, туи и декоративные сливы, оливы и платаны, хирозия, рододендрон, пергола, вишня канзан, ольха, граб, аристолохия, лагерстремия, бугенвиллия, пираканта. Многочисленные аллеи обсажены пальмами и кипарисами, есть зеркальные клумбы с цветущими камелиями. Привлекают внимание посетителей редкие деревья и кусты, например араукария чилийская (обезьянье дерево), гинкго билоба (дерево жизни), японская криптомерия, юкка чапарральская.