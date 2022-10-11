«Японский сад имеет глубокие философские корни». Мошенники продают туры в строящуюся очередь парка «Краснодар»

Аферисты приглашают в новую локацию парка «Краснодар». Но она ещё строится

Пользователи соцсетей обратили внимание на рекламу экскурсии в Японский сад парка «Краснодар». Тур запланирован на 15 октября. Стоимость 1700 рублей. За эти деньги обещают проезд на комфортабельном автобусе, экскурсионное обслуживание и страховку.

«Японский сад имеет глубокие философские корни. Формирование архитектуры и стиля охватывает временной этап длительностью около полутора тысяч лет», — сказано в описании к объявлению. Там же указано, что Японский сад в парке «Краснодар» заложен в 2021-м году, а открыт в сентябре 2022-го.

Никаких сообщений об открытии новой очереди парка в официальных аккаунтах общественного пространства в соцсетях нет. Кроме того известно, что строительство ещё продолжается. Запуск даже не анонсировался.

Ранее Юга.ру публиковали фоторепортаж краснодарского фотографа Евгения Таранжина. Он показал, как идет строительство Японского сада в парке «Краснодар».