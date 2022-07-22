«Это улица свободы и вдохновения». Куда ушли и чего лишились артисты, которые выступали на пешеходной Красной в Краснодаре

Девять месяцев назад артисты и жители города лишились главной прогулочной зоны Краснодара. Улицу Красную упоминают в документах как пешеходную по праздничным дням ещё с 20-х годов XIX века. Традиция пережила революцию и разные политические режимы, но не пандемию и спецоперацию. Песни под гитару, сумасшедшие танцы на голове, фокусы, дети с мороженым, музыка разных поколений, толпы веселого, иногда подвыпившего в ближайших барах народа. Улица Красная, от Длинной до Постовой, с 20 часов пятницы и до полуночи воскресенья была творческой, культурной и тусовочной точкой кипения. О поиске альтернативы, нехватке эмоций, падении доходов и воспитании подрастающего поколения Юга.ру поговорили с теми, кто создавал «Красную выходного дня», — художниками, танцорами и музыкантами.

Эдик — рокер с улицы Красной «В 2003 году… Первый раз я вышел, у меня не было ничего, ни аппаратуры, ничего. Я просто сел на какую-то урну, поставил себе синтезатор и без микрофона стал петь. И мне даже кинули деньги! Меня это так потрясло!» — вспоминает начало уличной карьеры городская рок-звезда Эдуард Бахчисарайцев. Бахчисарайцева в Краснодаре узнают. На Красной пройти мимо эксцентричного рок-музыканта было сложно. Его группу из 5-6 человек чаще всего окружали десятки слушателей, люди останавливались на пару минут, подпевали хитам своей молодости, танцевали, записывали видео.

Эдуард Бахчисарайцев © Фото Марии Малышкиной, Юга.ру

Больше у Эдуарда нет команды. Все разбежались, когда Красная перестала быть пешеходной и зарабатывать уличными выступлениями стало сложно. Теперь почти каждый вечер музыкант выходит на пятачок возле бывшего «Макдональдса» с одним инструментом — ударной установкой. Для него выступления — занятие всей жизни и единственный источник дохода. «Постоянно подходят, спрашивают: «Где твой коллектив?», конечно, людей беспокоит. За моим творчеством наблюдают, мне это очень приятно. Я чувствую, что я… не напрасно», — рассказывает Бахчисарайцев. За свою карьеру на Красной он четыре раза получал «административку» — трижды штрафы за «нарушение правил благоустройства» и однажды провел сутки под арестом за «нарушение общественного порядка», потому что собрал вокруг себя слишком много желающих послушать музыку. А в 2009 году музыкант рассказал журналистам о задержании якобы за то, что пел на английском языке. «В итоге меня потащили в будку. Они меня избивали, надели наручники, обещали посадить по статье за неповиновение». Сейчас, по его словам, «не гоняют». «Я считаю, заявляю, что прекрасный город Краснодар — столица Кубани, она должна иметь свой Арбат! Она должна иметь то место, километр там ширины, километр высоты, глубины, чтобы это было лицо… Мы же лицо! Таких людей власть должна собирать. Чего я хочу пожелать власти нашей, не надо нам ни денег, ничего, только — не прогоняйте нас!» — эмоционально делится своими мыслями музыкант, размахивая руками.

Как открывали и закрывали Красную В апреле 2020 года, после начала пандемии, Красную первый раз закрыли для пешеходов и отключили иллюминацию. Правда, в тот период горожанам нужны были «пропуска» даже, чтобы просто выйти на улицу. В июне, перед Днём России, традицию возобновили. Улица снова стала местом притяжения по выходным и праздникам. 29 октября 2021 года в России объявили нерабочую неделю. Красную на это время снова решили не перекрывать для прогулок, чтобы избежать большого скопления людей — якобы из-за опасности распространения коронавируса. А перед следующими выходными, 12 ноября, в мэрии заявили, что улица останется открытой для автомобилей и дальше. После ослабления ковидных ограничений, в марте 2022, глава Краснодара Андрей Алексеенко сказал, что Красную снова вернут пешеходам. Улица стала прогулочной, но только на два дня: 19 и 20 марта.



А уже 24 марта антитеррористическая комиссия приняла решение, что проезжую часть перекрывать по выходным больше не будут.

«Нет, это не доход, не в этом дело. Если конкретно в случае со мной, у меня есть основная работа», — объясняет Анатолий Ануфриев, солист группы «Аэролит».





Музыка – это необходимость. Сейчас нам фактически негде играть Анатолий Ануфриев, солист группы «Аэролит».

На Красной коллектив выступал с 2014 года. Артисты всегда играли на перекрытой проезжей части, недалеко от филармонии. Сейчас ушли в сквер имени Жукова, но жители соседних домов иногда жалуются на шум.

Анатолий Ануфриев (слева) © Фото Марии Малышкиной, Юга.ру

«Для нас важен отклик. Для нас важно, что народ не просто ходит, а что подходят и ты узнаешь, что они тоже эту музыку любят, понимают то, что ты делаешь», — поделился Анатолий Ануфриев. Одно из последних выступлений Ануфриева на Красной было осенью, в дуэте с саксофонистом. Они встретились второй раз в жизни, первый — в Самаре. «Я сам самарский, родители там, сын… и прошлым летом я там был… Решил по набережной пройтись, познакомился с саксофонистом молодым, рассказал, что я из Краснодара и там на улице играю. И вот осенью иду по Красной с работы, смотрю — он играл на саксофоне под «Москвой» [гостиница «Москвой» — прим.ред.] прям. Подошел, он меня узнал, говорит, у его жены родственники здесь живут, приехал специально, чтобы поиграть», — рассказал Анатолий.

Рисовать улыбки Видеозаписи выступлений Ниневии Павловой на Красной набрали миллионы просмотров. Для автора и исполнителя, чьи треки доступны на популярных музыкальных площадках, Красная никогда не была местом получения дохода или постоянной сценой. Девушка спела на Красной пару раз, в качестве эксперимента. «В творческом плане ничего не изменилось. Изменилось на сердце и на душе. Так как на тот момент я подарила многим людям эмоции и нарисовала улыбку на их лицах. Красная — это улица свободы и вдохновения для творческих людей. Да, действительно, заработок, хоть и небольшой, у ребят был. Но больше всего [артисты] лишились возможности быть открытыми к обществу», — считает Ниневия.

Обитатели Красной после открытия проезжей части пошли разными путями — кто-то остался в центре Краснодара, кто-то уехал на побережье в поисках публики. «Я не переместился, просто я стоял на проезжей части, сейчас стою здесь [на тротуаре — прим.ред.]. Был неплохой такой доход, можно сказать. [Сейчас] может пара человек, если повезет, а может и никто не остановиться», — рассказывает художник Дмитрий Иванов.

Дмитрий Иванов © Фото Марии Малышкиной, Юга.ру

Дмитрий выходит писать портреты на Красную с 2003 года. У них с рокером Бахчисарайцевым одинаковый стаж «работы» на улице — чуть больше 18 лет. И, отвечая на наши вопросы порознь, артисты повторяют — «Краснодару нужен свой Арбат». «В каждом городе есть какой-то Арбат, где собираются художники, музыканты. Это такой кусочек для отдыха и для культурного отдыха, для тех, кто хочет проявить себя, показать, заработать, больше нет таких мест. И люди вот приезжают из других городов и спрашивают, почему Красная не перекрыта? Негде гулять», — поделился Дмитрий. «Арбатом» в Краснодаре была не только улица Красная. Творческая тусовка города 20 лет собиралась на перекрытом для движения автомобилей участке улицы Чапаева. В 2006 году городские власти решили открыть дорогу для проезда.

Уличная школа Исчезли из центра города уличные танцоры. Если художники и музыканты могут поместиться на тротуаре, то «разложить танцпол» для брейк-данса выходит не везде. «Собирали танцоров города из разных школ, приходили ребята, устраивали огромные тусы. Никаких аналогичных способов мы не нашли. Мы пытались в парках танцевать, но там совсем другая энергетика, в парке хорошо заниматься йогой», — говорит Таисия Доценко, руководитель школы танцев «Без правил».

Такой динамики, такой энергии как на улице Красной, как на городской улице, конечно, нигде не найти Таисия Доценко, руководитель школы танцев «Без правил»

Если разобраться, танцоры не совсем «уличные», собирались организованно и под присмотром преподавателей. Десятки воспитанников школы пришли учиться только потому, что случайно увидели выступление, когда гуляли вечером по Красной. «Это огромный двигатель для танцевальных школ, как для бизнеса. Такой рекламы мы нигде не можем получить, такого результата. Там же прям записывались, подходили и записывались», — вспоминает Таисия Доценко. Потенциальная площадка для выступлений на Красной есть и сейчас — это открытая территория возле отеля Marriott, она у школ танцев популярна, но такого потока пешеходов больше нет. «Мы организовывали open air по субботам с 18 либо с 19. Людей мы на занятия записывали почти в 4 раза больше, когда была закрыта [Красная]», — рассказали в школе танцев Palladium. Подходили с просьбой научить и к рокеру Бахчисарайцеву. Музыкант рассказывает, как дети с любопытством тянулись к барабанным палочкам из своих колясок. «Я считаю, это культура для дальнейшего развития. Вот дети гуляют, они же видят все. Их родители отдадут в школу музыкальную, потому что они скажут: «Мы хотим, как вот тот дедушка, на барабане играть!», — рассказывает музыкант.