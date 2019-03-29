Кондратьев посетил Музыкальный район Краснодара, назвал его гетто и поручил профинансировать развитие из краевого бюджета
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил разработать программу с финансированием из краевого бюджета для развития Музыкального микрорайона Краснодара
Такое поручение он дал на совещании после визита в Музыкальный район.
«Микрорайон уже сформировался, так уж сложилась здесь застройка. Это факт, который нужно принять и постараться помочь — сделать все, что можно для комфортной жизни. Пока что люди здесь не живут, а выживают. Нужно засучить рукава и делать этот район Краснодара удобным и современным», — заявил Кондратьев, слова которого приводит пресс-служба мэрии города.
В ходе обхода района глава региона обратил внимание на отсутствие транспортной логистики, проездов, коммуникаций и ливневок. При этом плотность населения превышает норматив почти в шесть раз. Он пообщался с местными жителями, которые пожаловались на узкие улицы, нехватку дворов, прогулочных зон. Позже на совещании он отметил, что от жителей Музыкального поступает наибольшее количество жалоб.
«Со своей стороны мы готовы поддержать город в решении проблем Музыкального микрорайона, которых накопилось достаточно, поэтому предстоит проработать специальную программу, по которой выделим целевое финансирование, чтобы этот жилой массив становился более комфортным для жизни микрорайоном, а не тем гетто, каким он выглядит сегодня», — сказал Кондратьев.
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Он уточнил, что программа должна учитывать решение вопросов безопасности, незаконных врезок в коммуникации, строительства ливневой канализации и социальных объектов.
Мэр города Евгений Первышов поблагодарил руководство края за внимание и поддержку и отметил, что стратегия действий по решению проблем понятна. Часть работ уже проводится. Мэр напомнил, что сейчас в числе задач — изъятие участков в муниципальную собственность для строительства дороги, прокладка ливневой канализации и других коммуникации.
Вопрос по поводу выделения средств на такую программу рассмотрят на одной из сессий ЗСК, уточнили в пресс-службе краевой администрации.
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