Кондратьев посетил Музыкальный район Краснодара, назвал его гетто и поручил профинансировать развитие из краевого бюджета

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил разработать программу с финансированием из краевого бюджета для развития Музыкального микрорайона Краснодара

«Микрорайон уже сформировался, так уж сложилась здесь застройка. Это факт, который нужно принять и постараться помочь — сделать все, что можно для комфортной жизни. Пока что люди здесь не живут, а выживают. Нужно засучить рукава и делать этот район Краснодара удобным и современным», — заявил Кондратьев, слова которого приводит пресс-служба мэрии города.

Такое поручение он дал на совещании после визита в Музыкальный район.

В ходе обхода района глава региона обратил внимание на отсутствие транспортной логистики, проездов, коммуникаций и ливневок. При этом плотность населения превышает норматив почти в шесть раз. Он пообщался с местными жителями, которые пожаловались на узкие улицы, нехватку дворов, прогулочных зон. Позже на совещании он отметил, что от жителей Музыкального поступает наибольшее количество жалоб.

«Со своей стороны мы готовы поддержать город в решении проблем Музыкального микрорайона, которых накопилось достаточно, поэтому предстоит проработать специальную программу, по которой выделим целевое финансирование, чтобы этот жилой массив становился более комфортным для жизни микрорайоном, а не тем гетто, каким он выглядит сегодня», — сказал Кондратьев.