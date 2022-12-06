Новогодняя ярмарка на Главной площади Краснодара откроется 24 декабря

Вслед за новогодней ёлкой в центре Краснодара появятся и другие атрибуты праздника. На Главной городской площади смонтируют 18 аттракционов для детей и взрослых. Вход в зону каруселей украсят светодиодной аркой. Они будут работать с 24 декабря по 16 января.

На площади также появятся одни из главных атрибутов праздника — домик и почта Деда Мороза. На самой ярмарке традиционно можно будет купить сувениры и подарки, согревающие безалкогольные напитки и еду.

На площади появятся сразу несколько фотозон. Рядом с главной ёлкой установят «подарочную коробку», композицию из трёх светящихся шаров и инсталляцию «С Новым годом!».

«Для краснодарцев и гостей города установят рождественские фотозоны, развесят более тысячи светодиодных гирлянд и ретро-лампочек, будет играть новогодняя музыка для настроения. На площади будут созданы условия для семейного отдыха, что свойственно российским традициям», — сообщили в городском управлении культуры.

Новогодняя ярмарка будет работать ежедневно с 24 декабря до 8 января с 10:00 до 23:00.

Кроме того, с 26 декабря по 8 января ещё две новогодние ярмарки будут организованы на площади им. А. С. Пушкина. На одной из них можно будет купить винодельческую продукцию, на другой — традиционные рождественские товары.

Как писали Юга.ру, с середины декабря в Краснодарском крае откроют 255 елочных базаров. Более полусотни из них будут работать в краевой столице.