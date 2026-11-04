Вышел трейлер «Квазимодо» с Венсаном Касселем в главной роли. Когда премьера?

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  • Кадр из трейлера к фильму «Квазимодо, душа Парижа» © Скриншот видео с Rutube-канала «10КВидео»
    Кадр из трейлера к фильму «Квазимодо, душа Парижа» © Скриншот видео с Rutube-канала «10КВидео»

Netflix показал трейлер исторической драмы «Квазимодо, душа Парижа» (18+)

Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер фильма «Квазимодо, душа Парижа». Историческая драма основана на романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».

Действие происходит в 1830 году, накануне Июльской революции. В городе начинаются политические волнения и появляется угроза эпидемии холеры. Главный герой — горбатый каменщик Квазимодо, который пытается спасти танцовщицу. За ним ведется охота, чтобы провести на нем медицинские эксперименты.

Любимые герои и знакомые истории:

Режиссером выступил Жан-Франсуа Рише, снявший боевики «Нападение на 13‑й участок» с Итаном Хоуком и «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом. Главную роль исполнил Венсан Кассель. В актерский состав также вошли Бенжамен Вуазен, Дафна Патакия, Карим Леклу и Ноэми Львовски.

Драма выйдет на стриминговом сервисе 27 ноября.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 ноября выступит южнокорейская группа W24.

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Вышел трейлер «Квазимодо» с Венсаном Касселем в главной роли. Когда премьера?
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