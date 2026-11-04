Вышел трейлер «Квазимодо» с Венсаном Касселем в главной роли. Когда премьера?

Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер фильма «Квазимодо, душа Парижа». Историческая драма основана на романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».

Действие происходит в 1830 году, накануне Июльской революции. В городе начинаются политические волнения и появляется угроза эпидемии холеры. Главный герой — горбатый каменщик Квазимодо, который пытается спасти танцовщицу. За ним ведется охота, чтобы провести на нем медицинские эксперименты.