Вышел трейлер «Квазимодо» с Венсаном Касселем в главной роли. Когда премьера?
Netflix показал трейлер исторической драмы «Квазимодо, душа Парижа» (18+)
Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер фильма «Квазимодо, душа Парижа». Историческая драма основана на романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».
Действие происходит в 1830 году, накануне Июльской революции. В городе начинаются политические волнения и появляется угроза эпидемии холеры. Главный герой — горбатый каменщик Квазимодо, который пытается спасти танцовщицу. За ним ведется охота, чтобы провести на нем медицинские эксперименты.
Любимые герои и знакомые истории:
Режиссером выступил Жан-Франсуа Рише, снявший боевики «Нападение на 13‑й участок» с Итаном Хоуком и «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом. Главную роль исполнил Венсан Кассель. В актерский состав также вошли Бенжамен Вуазен, Дафна Патакия, Карим Леклу и Ноэми Львовски.
Драма выйдет на стриминговом сервисе 27 ноября.
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