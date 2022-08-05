Сталинский ампир, байки из склепа и известные бизнес-династии. Подборка необычных экскурсий по Краснодару

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Юга.ру продолжают серию текстов об экскурсиях, которые помогут жителям и гостям Краснодара познакомиться с городом. Во время встреч опытные спикеры покажут, где в Екатеринодаре располагались атаманский дворец и кинотеатры, и расскажут, как в местной архитектуре проявились сталинский ампир, эклектика и модерн, а также кто из известных представителей культуры Серебряного века посещал кубанскую столицу.

В первой части нашего гида мы рассказали об экскурсиях на кладбище, в коммуналки и бордель.

«Исторический центр Екатеринодара»

Прогулка по самым красивым особнякам дореволюционного времени. Гид расскажет про события и людей, а также о годах Гражданской войны.

Для бронирования мест пишите Динару Бурангулову @kizilpasha.

«Невидимый город, или Осторожно, модерн!»

На рубеже 19-20 веков в Екатеринодаре были многочисленные частные особняки, атаманский дворец, гимназии, училища, больницы, театры, художественная галерея. В зданиях сплелись различные стили — историзм, эклектика, кирпичный, модерн. Именно последнему посвящена экскурсия по центру города. Участникам покажут сооружения в стиле модерн, и расскажут их историю.

Маршрут: Краснодарский музей имени Коваленко — дом купца Акулова — дом купца и архитектора Никитина — дом Рубежанского — улица Коммунаров, 18 — улица Красноармейская, 16 — улица Комсомольская, 56 — дом Никифораки — отель Hilton — гостиница «Централь» — дом Фотиади — роддом №1 — улица Янковского, 12 — улица Леваневского, 27.

Продолжительность 1,5-2 часа. Можно группами 10-25 человек. Тел: +7 (861) 268-09-00.

«Советский Краснодар»

Экскурсовод покажет здания, которые строили в период с 1920 по 1970 годы прошлого столетия. Для тех лет были характерны такие архитектурные стили, как конструктивизм, сталинский ампир, рационализм. 

Маршрут: Краснодарский музей имени Коваленко — улица Пушкина — улица Красноармейская — улица Красная — улица Ленина — улица Гимназическая — улица Гоголя.

Продолжительность 1,5-2, часа. Можно группами по 10-25. Тел: +7 (861) 268-09-00.

  • Екатерининский сквер © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Екатерининский сквер © Елена Синеок, ЮГА.ру

«Город, вернувшийся с войны»

Экскурсия по историко-архитектурным памятникам, которые пострадали в годы Великой Отечественной войны. 

Маршрут: Краснодарский музей имени — площадь имени Пушкина — Казачья площадь — Екатерининский сквер — улица Советская — улица Красная — сквер имени Жукова — улица Гоголя.

Продолжительность 1,5-2 часа. Можно группами по 10-25 человек. Тел: +7 (861) 268-09-00.

«Именины у Екатерины»

Экскурсанты узнают о роли Екатерины II в жизни города. После прогулки по центру Краснодара участникам покажут экспонаты из коллекции музея Коваленко, которые связаны с императрицей.

Маршрут: памятник Екатерине II — Свято-Екатерининский кафедральный собор — Екатерининский сквер — Краснодарский музей имени Коваленко.

Можно группами (минимум 8 человек). Тел: +7 (861) 268-09-00.

«Святые образы и сюжеты»

Во время прогулки по городу участникам покажут иконописные образы Спаса, Пресвятой Богородицы и некоторых святых, расскажут о православных праздниках и особенностях храмовой архитектуры.

Маршрут: Краснодарский музей имени Коваленко — площадь Пушкина — Казачья площадь — собор Александра Невского — улица Седина — Свято-Екатерининский кафедральный собор — сквер Жукова.

Продолжительность 1,5-2, часа. Можно группами по 10-25 человек. Тел: +7 (861) 268-09-00.

«Романтические прогулки по Краснодару»

Жителям и гостям города покажут архитектурные и скульптурные памятники в центре города, с которыми связаны необычные любовные истории. 

Маршрут: Краснодарский музей имени Коваленко — площадь Пушкина 1 Екатерининский сквер — улица Пушкина — улица Коммунаров — улица Комсомольская — улица Октябрьская — улица Ленина — Мост поцелуев. 

Продолжительность 1,5-2, часа. Можно группами по 10-25 человек. Тел: +7 (861) 268-09-00.

  • Краснодарский художественный музей им. Ф.А. Коваленко © Елена Синеок. ЮГА.ру
    Краснодарский художественный музей им. Ф.А. Коваленко © Елена Синеок. ЮГА.ру

«Коммерсанты и капиталы старого города»

Экскурсовод расскажет о бизнес-династиях Екатеринодара — на чем они богатели и прогорали, как складывались их судьбы и дела.

Для бронирования мест пишите в телеграм Владимиру Бегунову @vladimirbegunov.

«Тайны и легенды Всесвятского кладбища»

Историческую экскурсию по старинному краснодарскому некрополю подготовил журналист и краевед Владимир Бегунов. Это один самых популярных его маршрутов среди жителей и гостей города. Участники услышат не только легенды, тайны и жуткие истории, так называемые «байки из склепа», но также узнают о людях, которые жили в кубанской столице, и об их судьбах.

Продолжительность 2,5 часа. Для бронирования мест пишите в телеграм Владимиру Бегунову @vladimirbegunov.

«Театральный город»

Участникам расскажут, как начиналась и развивалась театральная жизнь Екатеринодара и Краснодара, кто из меценатов вкладывал деньги в эту сферу, какие артисты посещали кубанскую столицу с гастролями. Также покажут здания, в которых были театры и кинотеатры. 

Маршрут: Краснодарский музей имени Коваленко — площадь Пушкина — улица Комсомольская — улица Мира — улица Орджоникидзе — улица Ленина — улица Красноармейская — галерея «Сантал» — улица Красная — улица Гоголя.

Продолжительность 1,5-2, часа. Можно группами по 10-25 человек. Тел: +7 (861) 268-09-00.

«Тени модерна: архитектурный маршрут»

Еще одна экскурсия посвящена модерну по-екатеринодарски. Этот архитектурный стиль пришел в город поздно, так и не став массовым. Общая застройка придерживалась эклектики, лишь немногие модерновые здания удалось возвести. Гид покажет такие дома и расскажет их истории, а также архитекторов и владельцев. Участники попробуют разобраться, чем отличаются эклектика и модерн, сравнят старые фото и современные виды. 

Экскурсия начинается у Мединститута (пересечение улиц Седина и Пушкина). Продолжительность 2-2,5 часа. Для записи пишите в телеграм Владимиру Бегунову @vladimirbegunov.

  • Всесвятское кладбище Краснодара © Елена Синеок, Юга.ру
    Всесвятское кладбище Краснодара © Елена Синеок, Юга.ру

«От Суворова до Покрышкина. Воинская доблесть Кубани»

Экскурсантам расскажут об освоении кубанских земель казаками и их службе государству, о разрушениях памятников истории и архитектуры в годы ВОВ, а также о героях, которые прославили край.

Маршрут: Краснодарский музей имени Коваленко — Мариинский сквер — собор Александра Невского — памятник Екатерине II — памятник «Преемственность поколений» — площадь Победы — мемориальная доска Покрышкину — Кубанский государственный медицинский университет.

Продолжительность 1,5-2, часа. Можно группами по 10-25 человек. Тел: +7 (861) 268-09-00.

«Серебряные тропки»

Гид проведет по местам, которые связаны с представителями культуры Серебряного века: Маяковским, Маршаком, Айседорой Дункан, Рахманиновым и Собиновым, Шаляпиным, Репиным. 

Для бронирования мест пишите в директ Федору Смолякову @krt_93.93.

«Непрерывность парков» 

Александр Гончаренко проведет экскурсию по известному на всю Россию парку «Краснодар». Одно дело просто гулять по нему в выходной день, а другое — пройтись в сопровождении гида, который расскажет об истории строительства зеленого массива и об одноимённом футбольном клубе, произведениях современного искусства и уникальных растениях.

Экскурсия начинается у скульптуры «Внутренний ребенок». Для бронирования мест пишите в директ Федору Смолякову @krt_93.93.

«Кладбищенские истории»

Еще одна прогулка по самому большому краевому мемориальному комплексу. С 1830-х годов на Всесвятском кладбище уже более миллиона захоронений: генералы и рядовые, участники гражданской и обеих мировых войн, герои и жертвы, купцы и промышленники, меценаты и художники, общественные и политические деятели. Андрей Ступаченко проведет желающих по тропкам и расскажет истории, которые связаны с этим древним погостом. 

Для бронирования мест пишите или звоните по телефону +7 (918) 436-55-37.

  • Скульптура «Геолокация» в парке «Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Скульптура «Геолокация» в парке «Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

«Обратно в СССР»

Экскурсанты перенесутся в 1937 год и узнают, как менялась жизнь в городе с момента образования Краснодарского края, как развивались различные отрасли, как кубанскую столицу восстанавливали после Великой Отечественной войны. Гид покажет, как менялся облик Краснодара — появлялись новые здания, и расскажет об известных личностях, которые внесли вклад в развитие города.

Объекты показа: филармония им. Пономаренко, здание краевой администрации, Дом книги, сквер им. Жукова, краевой театр кукол, Музыкальный театр, здание Крайпотребсоюза, здание Кубанского казачьего хора.

Продолжительность 2 часа. Записаться можно по телефону +7 (861) 218-97-77.

«По пути 45-й параллели»

Трамвайная экскурсия посвящена истории города. Маршрут проходит через скульптуру «45-я параллель», парк «Городской сад», Свято-Екатерининский собор, Кооперативный рынок, стадион «Кубань», Вишняковский сквер, Кубанский государственный университет, парк «Солнечный остров».

Продолжительность 3 часа. Записаться можно по телефону +7 (861) 218-97-77.

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