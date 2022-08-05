Сталинский ампир, байки из склепа и известные бизнес-династии. Подборка необычных экскурсий по Краснодару
Юга.ру продолжают серию текстов об экскурсиях, которые помогут жителям и гостям Краснодара познакомиться с городом. Во время встреч опытные спикеры покажут, где в Екатеринодаре располагались атаманский дворец и кинотеатры, и расскажут, как в местной архитектуре проявились сталинский ампир, эклектика и модерн, а также кто из известных представителей культуры Серебряного века посещал кубанскую столицу.
В первой части нашего гида мы рассказали об экскурсиях на кладбище, в коммуналки и бордель.
«Исторический центр Екатеринодара»
Прогулка по самым красивым особнякам дореволюционного времени. Гид расскажет про события и людей, а также о годах Гражданской войны.
Для бронирования мест пишите Динару Бурангулову @kizilpasha.
«Невидимый город, или Осторожно, модерн!»
На рубеже 19-20 веков в Екатеринодаре были многочисленные частные особняки, атаманский дворец, гимназии, училища, больницы, театры, художественная галерея. В зданиях сплелись различные стили — историзм, эклектика, кирпичный, модерн. Именно последнему посвящена экскурсия по центру города. Участникам покажут сооружения в стиле модерн, и расскажут их историю.
Маршрут: Краснодарский музей имени Коваленко — дом купца Акулова — дом купца и архитектора Никитина — дом Рубежанского — улица Коммунаров, 18 — улица Красноармейская, 16 — улица Комсомольская, 56 — дом Никифораки — отель Hilton — гостиница «Централь» — дом Фотиади — роддом №1 — улица Янковского, 12 — улица Леваневского, 27.
Продолжительность 1,5-2 часа. Можно группами 10-25 человек. Тел: +7 (861) 268-09-00.
«Советский Краснодар»
Экскурсовод покажет здания, которые строили в период с 1920 по 1970 годы прошлого столетия. Для тех лет были характерны такие архитектурные стили, как конструктивизм, сталинский ампир, рационализм.
Маршрут: Краснодарский музей имени Коваленко — улица Пушкина — улица Красноармейская — улица Красная — улица Ленина — улица Гимназическая — улица Гоголя.
Продолжительность 1,5-2, часа. Можно группами по 10-25. Тел: +7 (861) 268-09-00.
«Город, вернувшийся с войны»
Экскурсия по историко-архитектурным памятникам, которые пострадали в годы Великой Отечественной войны.
Маршрут: Краснодарский музей имени — площадь имени Пушкина — Казачья площадь — Екатерининский сквер — улица Советская — улица Красная — сквер имени Жукова — улица Гоголя.
Продолжительность 1,5-2 часа. Можно группами по 10-25 человек. Тел: +7 (861) 268-09-00.
«Именины у Екатерины»
Экскурсанты узнают о роли Екатерины II в жизни города. После прогулки по центру Краснодара участникам покажут экспонаты из коллекции музея Коваленко, которые связаны с императрицей.
Маршрут: памятник Екатерине II — Свято-Екатерининский кафедральный собор — Екатерининский сквер — Краснодарский музей имени Коваленко.
Можно группами (минимум 8 человек). Тел: +7 (861) 268-09-00.
«Святые образы и сюжеты»
Во время прогулки по городу участникам покажут иконописные образы Спаса, Пресвятой Богородицы и некоторых святых, расскажут о православных праздниках и особенностях храмовой архитектуры.
Маршрут: Краснодарский музей имени Коваленко — площадь Пушкина — Казачья площадь — собор Александра Невского — улица Седина — Свято-Екатерининский кафедральный собор — сквер Жукова.
Продолжительность 1,5-2, часа. Можно группами по 10-25 человек. Тел: +7 (861) 268-09-00.
«Романтические прогулки по Краснодару»
Жителям и гостям города покажут архитектурные и скульптурные памятники в центре города, с которыми связаны необычные любовные истории.
Маршрут: Краснодарский музей имени Коваленко — площадь Пушкина 1 Екатерининский сквер — улица Пушкина — улица Коммунаров — улица Комсомольская — улица Октябрьская — улица Ленина — Мост поцелуев.
Продолжительность 1,5-2, часа. Можно группами по 10-25 человек. Тел: +7 (861) 268-09-00.
«Коммерсанты и капиталы старого города»
Экскурсовод расскажет о бизнес-династиях Екатеринодара — на чем они богатели и прогорали, как складывались их судьбы и дела.
Для бронирования мест пишите в телеграм Владимиру Бегунову @vladimirbegunov.
«Тайны и легенды Всесвятского кладбища»
Историческую экскурсию по старинному краснодарскому некрополю подготовил журналист и краевед Владимир Бегунов. Это один самых популярных его маршрутов среди жителей и гостей города. Участники услышат не только легенды, тайны и жуткие истории, так называемые «байки из склепа», но также узнают о людях, которые жили в кубанской столице, и об их судьбах.
Продолжительность 2,5 часа. Для бронирования мест пишите в телеграм Владимиру Бегунову @vladimirbegunov.
«Театральный город»
Участникам расскажут, как начиналась и развивалась театральная жизнь Екатеринодара и Краснодара, кто из меценатов вкладывал деньги в эту сферу, какие артисты посещали кубанскую столицу с гастролями. Также покажут здания, в которых были театры и кинотеатры.
Маршрут: Краснодарский музей имени Коваленко — площадь Пушкина — улица Комсомольская — улица Мира — улица Орджоникидзе — улица Ленина — улица Красноармейская — галерея «Сантал» — улица Красная — улица Гоголя.
Продолжительность 1,5-2, часа. Можно группами по 10-25 человек. Тел: +7 (861) 268-09-00.
«Тени модерна: архитектурный маршрут»
Еще одна экскурсия посвящена модерну по-екатеринодарски. Этот архитектурный стиль пришел в город поздно, так и не став массовым. Общая застройка придерживалась эклектики, лишь немногие модерновые здания удалось возвести. Гид покажет такие дома и расскажет их истории, а также архитекторов и владельцев. Участники попробуют разобраться, чем отличаются эклектика и модерн, сравнят старые фото и современные виды.
Экскурсия начинается у Мединститута (пересечение улиц Седина и Пушкина). Продолжительность 2-2,5 часа. Для записи пишите в телеграм Владимиру Бегунову @vladimirbegunov.
«От Суворова до Покрышкина. Воинская доблесть Кубани»
Экскурсантам расскажут об освоении кубанских земель казаками и их службе государству, о разрушениях памятников истории и архитектуры в годы ВОВ, а также о героях, которые прославили край.
Маршрут: Краснодарский музей имени Коваленко — Мариинский сквер — собор Александра Невского — памятник Екатерине II — памятник «Преемственность поколений» — площадь Победы — мемориальная доска Покрышкину — Кубанский государственный медицинский университет.
Продолжительность 1,5-2, часа. Можно группами по 10-25 человек. Тел: +7 (861) 268-09-00.
«Серебряные тропки»
Гид проведет по местам, которые связаны с представителями культуры Серебряного века: Маяковским, Маршаком, Айседорой Дункан, Рахманиновым и Собиновым, Шаляпиным, Репиным.
Для бронирования мест пишите в директ Федору Смолякову @krt_93.93.
«Непрерывность парков»
Александр Гончаренко проведет экскурсию по известному на всю Россию парку «Краснодар». Одно дело просто гулять по нему в выходной день, а другое — пройтись в сопровождении гида, который расскажет об истории строительства зеленого массива и об одноимённом футбольном клубе, произведениях современного искусства и уникальных растениях.
Экскурсия начинается у скульптуры «Внутренний ребенок». Для бронирования мест пишите в директ Федору Смолякову @krt_93.93.
«Кладбищенские истории»
Еще одна прогулка по самому большому краевому мемориальному комплексу. С 1830-х годов на Всесвятском кладбище уже более миллиона захоронений: генералы и рядовые, участники гражданской и обеих мировых войн, герои и жертвы, купцы и промышленники, меценаты и художники, общественные и политические деятели. Андрей Ступаченко проведет желающих по тропкам и расскажет истории, которые связаны с этим древним погостом.
Для бронирования мест пишите или звоните по телефону +7 (918) 436-55-37.
«Обратно в СССР»
Экскурсанты перенесутся в 1937 год и узнают, как менялась жизнь в городе с момента образования Краснодарского края, как развивались различные отрасли, как кубанскую столицу восстанавливали после Великой Отечественной войны. Гид покажет, как менялся облик Краснодара — появлялись новые здания, и расскажет об известных личностях, которые внесли вклад в развитие города.
Объекты показа: филармония им. Пономаренко, здание краевой администрации, Дом книги, сквер им. Жукова, краевой театр кукол, Музыкальный театр, здание Крайпотребсоюза, здание Кубанского казачьего хора.
Продолжительность 2 часа. Записаться можно по телефону +7 (861) 218-97-77.
«По пути 45-й параллели»
Трамвайная экскурсия посвящена истории города. Маршрут проходит через скульптуру «45-я параллель», парк «Городской сад», Свято-Екатерининский собор, Кооперативный рынок, стадион «Кубань», Вишняковский сквер, Кубанский государственный университет, парк «Солнечный остров».
Продолжительность 3 часа. Записаться можно по телефону +7 (861) 218-97-77.