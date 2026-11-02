«Нас не услышали власти». Суд встал на сторону мэрии Краснодара в споре о храме на набережной ЮМР

«Мы пришли в суд, потому что нас не услышали власти на всех этапах принятия этого постановления», — заявила Вавилова в прениях, напомнив об одиночных пикетах, возражениях на общественных обсуждениях и обращениях жителей к губернатору и президенту. Ее представитель, юрист Рустам Пшипий, настаивал, что мэрия нарушила срок принятия документа. По его словам, Градостроительный кодекс дает администрации 15 рабочих дней, чтобы утвердить документацию по планировке или отправить ее на доработку, а постановление подписали лишь 14 января. В мэрии возразили, что этот срок не касается случаев, когда подготовку инициирует сама администрация, и в любом случае не является пресекательным. Задержку там объяснили ожиданием заключения прокуратуры. Пшипий обратил внимание на то, что в ответе прокуратуры говорится лишь об отсутствии нарушений юридической техники и коррупциогенных факторов. «Все, точка. Больше ничего в этом документе не сказано», — подчеркнул юрист.

2 ноября Первомайский районный суд Краснодара полностью отказал жительнице Юбилейного микрорайона Анастасии Вавиловой в иске к администрации города и бывшему мэру Евгению Наумову. Истица добивалась признания недействующим постановления мэрии № 62 от 14 января 2026 года, которым утверждена документация по планировке территории между улицей Рождественской Набережной и правым берегом Кубани. На этом участке власти собираются построить храмовый комплекс. Решение огласила судья Гареева. На заседании присутствовало около 50 человек, передает корреспондент Юга.ру.

Нет в деле, по словам юриста, и документа о том, что планировку проверили на соответствие градостроительному законодательству. Такую проверку департаменту архитектуры поручало постановление мэрии от 14 июля 2025 года, однако в материалах есть лишь заключения антикоррупционной экспертизы и оценки регулирующего воздействия. «Пояснительная записка, заключение, ответ, письмо — любой формат. Формат не принципиален: есть или нет, вот в чем вопрос», — уточнял Пшипий у представительницы мэрии. Та ответила, что проверка проводится, а согласование проекта оформляется подписями руководителей профильных подразделений. «Пожалуйста, покажите нам — не показывают. Возможно, его нет, возможно, там то, что написано, не устроит ответчика, я не знаю. Но по факту его нет», — заявил юрист в прениях.

Второй довод касался озеленения. Пшипий сослался на Стратегию социально-экономического развития Краснодара до 2030 года: по его словам, в документе указано, что на 2017 год при нормативе 16 кв. м зеленых насаждений на человека в Западном округе их было около 8 кв. м, а в Юбилейном — 1,6–2 кв. м. Сторона истицы просила истребовать у мэрии расчет озелененности, который должен был предшествовать утверждению планировки, но суд в этом отказал. Представительница мэрии заявила, что проект, напротив, увеличит площадь озеленения: храм разместят в зоне озелененных территорий общего пользования, зато зеленую зону расширят за счет двух участков общей площадью около 26 тыс. кв. м, которые раньше относились к зоне для религиозных объектов. На вопрос, считали ли в мэрии площадь зеленых зон перед утверждением документа, она ответила, что площади участков есть в открытом доступе. «Хорошо, все, я понял: расчета не было», — заключил Пшипий.

По словам представительницы мэрии, все обязательные процедуры соблюдены: проект прошел общественные обсуждения, оценку регулирующего воздействия и антикоррупционную экспертизу, а истица не доказала нарушения своих прав. Прокуратура в заключении также не нашла нарушений и посчитала, что иск не подлежит удовлетворению. Мотивированное решение суд пообещал направить сторонам 5 ноября, после этого его можно будет обжаловать в краевом суде в течение месяца. Требования ко второму оспариваемому постановлению мэрии — № 73 от 15 января — суд выделил в отдельное производство и назначил к рассмотрению на 14:30 того же дня.

Решение суда прокомментировал для Юга.ру активист Виталий Черкасов, который сам оспаривает в краевом суде решение гордумы об изъятии участка в ЮМР под строительство храма. «Честно говоря, немножко ожидаемо. На предыдущем заседании нам не позволили запросить доказательства. Вся суть претензии была в том, что наше право на озеленение нарушено. Мы спрашиваем: а было ли оно нарушено? Можете нам сообщить, что нормативы соблюдены? Это решило бы все вопросы», — сказал он.

По словам Черкасова, жители будут обжаловать решение в Краснодарском краевом суде. «Я надеюсь, что наша соседка, жительница Юбилейного продолжит эту борьбу, мы ей все поможем. Лично мое мнение — процессуальные нормы были нарушены, потому что нам не позволили запросить эти доказательства», — добавил активист.

Напомним, что о планах построить храм на Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне стало известно в августе 2024 года. Жители выступили против, не желая терять зеленую зону: они выходили на одиночные пикеты и собирали подписи. Мэр Евгений Наумов тогда заявил, что поддерживает проект: «Мое личное мнение — я за строительство храма».

В октябре 2025 года мэрия перенесла стройку из зеленой зоны, где жителям обещали парк, к пересечению набережной с Платановым бульваром, рядом с действующим храмом Димитрия Солунского. На общественных обсуждениях против высказались около 1,5 тыс. из 1928 участников, но мэрия отклонила все их замечания. В декабре губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что решение о строительстве принято, а в эфире «Кубани 24» уточнили, что храм в честь Пресвятой Богородицы высотой около 70 метров посвятят бойцам СВО. Тогда же около тысячи противников стройки записали видеообращение к Владимиру Путину.