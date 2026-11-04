В Крыму из-за перебоев с электричеством остановили троллейбусы и объявили выходные для школьников
В Крыму 4 ноября ограничили подачу электроэнергии из-за аварии
4 ноября советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что на полуострове ввели ограничения подачи электроэнергии из-за аварии. Сейчас ведутся восстановительные работы.
Пресс-служба Министерства энергетики России сообщила, что авария произошла из-за повреждения инфраструктуры. По данным ведомства, в республике действуют графики временного отключения потребления электроэнергии. Больницы и другие социально значимые объекты обеспечены электричеством через резервный источник.
«Спрашивали сразу обо всем»:
Также известно, что в Крыму остановлено движение троллейбусов из-за отсутствия напряжения в сети. По данным властей, вместо них на дороги выехали автобусы.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что из-за ограничений электроэнергии 5 и 6 ноября объявлены неучебными днями для школьников. Детские сады продолжат работу в штатном режиме.
Отметим, что 3 ноября в Крыму также вводили ограничения электричества — из-за аварий за пределами республики.
Как писали Юга.ру, в октябре Минтранс уточнил правила проезда по Крымскому мосту.