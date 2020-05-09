Петля времени. Улицы Краснодара во время войны и в 2020 году

9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война. Спустя 75 лет портал Юга.ру предлагает посмотреть, как во время войны выглядели некоторые краснодарские улицы и здания — и как они выглядят сейчас.

За архивные фотографии редакция благодарит авторов некоммерческого исторического проекта «Мой Екатеринодар» («Съ любовью изъ Екатеринодара»). Автор современных кадров — редактор портала Юга.ру Евгений Мельченко, обработка и верстка — фоторедактор Елена Синеок.

Немецкие солдаты на улице Красноармейской, 1942 год С 9 августа 1942 года по 12 февраля 1943 года, на протяжении 186 дней, кубанская столица находилась под оккупацией гитлеровских войск. Краснодар вошел число 15 городов РСФСР, наиболее пострадавших от действий нацистов.

У входа в Первую городскую больницу, осень 1942 года Здание екатеринодарской городской больницы было построено в 1890-е годы. В 1914 году здесь побывал император Николай II, посетивший раненых солдат. В годы Великой Отечественной войны здесь размещался военный госпиталь. Первая городская больница Краснодара работает и сегодня на том же месте.

Немецкий генерал-фельдмаршал В. Лист в Краснодаре, август 1942 года

Вильгельм Лист участвовал во вторжениях в Польшу и Францию, руководил наступлением группы армий «А» на Северном Кавказе. Был отстранен от командования за невыполнение задачи выхода к Каспийскому морю. В 1945 году его взяли в плен союзные войска, в 1948 году приговорили к пожизненному заключению.

Проход колонны немецких войск по улице Красной, август 1942 года

Уже в августе 1942 года в Краснодаре начали складываться органы оккупационной власти. В городе расположились и начали действовать органы разведки и контрразведки, а также полевой жандармерии, структуры СС и СД, которые занимались карательной деятельностью в отношении советских граждан.

Угол Красной и Ленина, август 1942 года В августе 1942 года в Краснодаре начали функционировать стандартные для всей оккупированной советской территории гражданские органы власти, которые занимались различными хозяйственными, культурными, общественными вопросами.

Краснодар освобожденный, 12 февраля 1943 года. Угол Красной и Карасунской

Одним из следствий оккупации стало повсеместное падение уровня жизни. Новые власти почти не заботились о здравоохранении. Именно поэтому на Кубани к концу оккупационного периода началась эпидемия тифа. Отсутствовало централизованное снабжение продовольствием, что сильно сказалось на жизни людей.

Части Красной армии в освобожденном Краснодаре, 12 февраля 1943 года Фото сделано на улице Свердлова (сейчас Карасунская) между улицами Октябрьской и Кирова. Советские войска проходят колонной к пристани в сторону улицы Кубанонабережной.

Краснодар освобожденный, 1943 год Советские войска вошли в город вслед за передовыми частями походными колоннами по улицам Ставропольской и Северной. Уже в первой половине дня 12 февраля 1943 года город был освобожден войсками 46-й армии генерал-майора И.П. Рослого.

Митинг, посвященный освобождению Краснодара, февраль 1943 года

На следующий день после освобождения города, 13 февраля 1943 года в Первомайском сквере (сейчас сквер имени Жукова) прошел многотысячный митинг с участием жителей, партийного руководства Краснодара и военных.

Краснодар освобожденный. Сельскохозяйственный институт, 1943 год Здание Коммерческого училища было построено в 1913 году архитектором Иваном Мальгербом. После революции в нем располагался Кубанский сельскохозяйственный институт. Во время Великой Отечественной войны немцы разместили в нем военный госпиталь. Во время войны здание сильно пострадало, но было восстановлено. Сегодня здесь располагается Кубанский государственный университет физкультуры, спорта и туризма.