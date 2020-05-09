Петля времени. Улицы Краснодара во время войны и в 2020 году

Краснодарский край , ,

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9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война. Спустя 75 лет портал Юга.ру предлагает посмотреть, как во время войны выглядели некоторые краснодарские улицы и здания — и как они выглядят сейчас.

За архивные фотографии редакция благодарит авторов некоммерческого исторического проекта «Мой Екатеринодар» («Съ любовью изъ Екатеринодара»). Автор современных кадров — редактор портала Юга.ру Евгений Мельченко, обработка и верстка — фоторедактор Елена Синеок.

Улица Красноармейская между улицами Карасунской и Чапаева

Немецкие солдаты на улице Красноармейской, 1942 год

С 9 августа 1942 года по 12 февраля 1943 года, на протяжении 186 дней, кубанская столица находилась под оккупацией гитлеровских войск. Краснодар вошел число 15 городов РСФСР, наиболее пострадавших от действий нацистов.

Перекресток улиц Красной и Длинной

У входа в Первую городскую больницу, осень 1942 года

Здание екатеринодарской городской больницы было построено в 1890-е годы. В 1914 году здесь побывал император Николай II, посетивший раненых солдат. В годы Великой Отечественной войны здесь размещался военный госпиталь. Первая городская больница Краснодара работает и сегодня на том же месте.

Перекресток улиц Седина и Буденного

Немецкий генерал-фельдмаршал В. Лист в Краснодаре, август 1942 года

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Вильгельм Лист участвовал во вторжениях в Польшу и Францию, руководил наступлением группы армий «А» на Северном Кавказе. Был отстранен от командования за невыполнение задачи выхода к Каспийскому морю. В 1945 году его взяли в плен союзные войска, в 1948 году приговорили к пожизненному заключению.

Улица Красная между улицами Гоголя и Карасунской

Проход колонны немецких войск по улице Красной, август 1942 года

Уже в августе 1942 года в Краснодаре начали складываться органы оккупационной власти. В городе расположились и начали действовать органы разведки и контрразведки, а также полевой жандармерии, структуры СС и СД, которые занимались карательной деятельностью в отношении советских граждан.

Перекресток улиц Красной и Ленина

Угол Красной и Ленина, август 1942 года

В августе 1942 года в Краснодаре начали функционировать стандартные для всей оккупированной советской территории гражданские органы власти, которые занимались различными хозяйственными, культурными, общественными вопросами.

Перекресток улиц Красной и Карасунской

Краснодар освобожденный, 12 февраля 1943 года. Угол Красной и Карасунской

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Одним из следствий оккупации стало повсеместное падение уровня жизни. Новые власти почти не заботились о здравоохранении. Именно поэтому на Кубани к концу оккупационного периода началась эпидемия тифа. Отсутствовало централизованное снабжение продовольствием, что сильно сказалось на жизни людей.

Улица Карасунская

Части Красной армии в освобожденном Краснодаре, 12 февраля 1943 года

Фото сделано на улице Свердлова (сейчас Карасунская) между улицами Октябрьской и Кирова. Советские войска проходят колонной к пристани в сторону улицы Кубанонабережной.

Перекресток улиц Красной и Ленина

Краснодар освобожденный, 1943 год

Советские войска вошли в город вслед за передовыми частями походными колоннами по улицам Ставропольской и Северной. Уже в первой половине дня 12 февраля 1943 года город был освобожден войсками 46-й армии генерал-майора И.П. Рослого.

В сквере имени Жукова

Митинг, посвященный освобождению Краснодара, февраль 1943 года

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На следующий день после освобождения города, 13 февраля 1943 года в Первомайском сквере (сейчас сквер имени Жукова) прошел многотысячный митинг с участием жителей, партийного руководства Краснодара и военных.

Перекресток улиц Седина и Буденного

Краснодар освобожденный. Сельскохозяйственный институт, 1943 год

Здание Коммерческого училища было построено в 1913 году архитектором Иваном Мальгербом. После революции в нем располагался Кубанский сельскохозяйственный институт. Во время Великой Отечественной войны немцы разместили в нем военный госпиталь. Во время войны здание сильно пострадало, но было восстановлено. Сегодня здесь располагается Кубанский государственный университет физкультуры, спорта и туризма.

Перекресток улиц Красной и Гоголя

Освобожденный Краснодар. Улица Красная, 1943 год

В ходе оккупации город понес серьезный урон: были разрушены школы, больницы, заводы и объекты инфраструктуры. За это время более 13 тыс. человек были расстреляны, повешены и уничтожены в «душегубках».

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