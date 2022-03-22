Почти половину сотрудников краснодарского аэропорта перевели в режим простоя

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Аэропорты Краснодара и Анапы перевели часть сотрудников в режим простоя

Напомним, в день начала «спецоперации» в Украине в России закрыли аэропорты в 12 городах, в том числе в Краснодаре, Анапе и Геленджике. Сочинский аэропорт продолжает работать в обычном режиме.

Из-за этого аэропорт Краснодара принял решение отправить 40% сотрудников в режим простоя, Анапы — 18%. До момента возобновления полетов в таком режиме будут оставаться работники служб организации перевозок, наземного обслуживания воздушных судов и службы авиационной безопасности.

За сотрудниками сохранили зарплату в 2/3 от оклада. Также в рамках поддержки в ближайшее время планируются дополнительные выплаты. Сокращение персонала не планируется и сохраняются все социальные программы поддержки, рассказали РБК Краснодар в пресс-службе компании «Аэродинамика».

Аэропорты находятся в высокой степени готовности для возобновления работы и готовятся к летнему сезону. Обновляются производственные помещения и залы обслуживания в терминалах, а сотрудники проходят курсы повышения квалификации.

Как писали Юга.ру, аэропорт Сочи работает как временный транспортный узел для вывоза туристов. Там открыты дополнительные пункы входного контроля в аэровокзал, а на регистрацию и досмотр вышел дополнительный персонал. 

Анапа Аэропорты Краснодар

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