Улица Красная в Краснодаре стала одним из самых дорогих торговых кварталов РФ

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарская улица Красная вошла в топ-10 самых дорогих торговых улиц РФ

По итогам первого полугодия 2022 года улица Красная в Краснодаре стала одной из самых дорогих для торговли в РФ. Максимальная ставка аренды там составляет 20 тыс. рублей за 1 кв. метр в год.

С такой стоимостью Краснодар расположился на восьмом месте рейтинга вместе с Ростовом-на-Дону, Новосибирском, Тюменью, Владивостоком и Уфой, сообщил РБК со ссылкой на рейтинг консалтинговой группы SRG. Самыми дорогими стали улица Урицкого в  Иркутске, проспект Ямашева в Казани, проспект Революции в Воронеже и Советский проспект в Кемерове. 

В рейтинге не участвовали Москва и Санкт-Петербург. Для исследования специалисты выбрали 14 городов-миллионников и 42 города с населением до 1 млн жителей и с максимально развитыми рынками стрит-ретейла. 

Замдиректора направления «Недвижимость» группы компаний SRG Максим Гончаров отметил, что с начала года поток людей на самых дорогих кварталах незначительно снизился. Также некоторые арендаторы прекратили работу.

«Часть арендаторов временно приостановили свою деятельность и не спешат уходить с российского рынка, а часть — продает свой бизнес российскому менеджменту без расторжения действующих договоров аренды. После ухода международных брендов на рынке появились новые помещения с высокими арендными ставками», — пояснил Гончаров.

Ранее Юга.ру рассказывали, что Красная — главная прогулочная зона Краснодара. Раньше каждые выходные она была творческой точкой кипения. Но теперь улицу по выходным не закрывают.

Также Юга.ру писали, что парк «Краснодар» вошел в рейтинг достопримечательностей России. Он расположился на 36 месте. Всего в списке более двух тысяч объектов.

Аренда Краснодар Рейтинги Торговля

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