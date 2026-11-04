Космический фонтан или «башни Галицкого»: фотограф показал, как выглядит новая локация с подсветкой в парке «Краснодар»

В парке «Краснодар» продолжается строительство нового футуристического объекта. Там уже включили подсветку

2 ноября краснодарский фотограф в своем телеграм-канале «Просто Евгений» опубликовал кадры новой локации в парке «Краснодар» — объекта из десяти высоких черных колонн рядом с аллеей гинкго билоба.

Напомним, о строительстве нового места Юга.ру писали еще в середине октября. Тогда в соцсетях пользователи предположили, что объект может быть футуристическим фонтаном — похожий есть в Китае на крыше торгового центра в Чэнду.

Фотограф показал, что на колоннах уже включили ярко-синюю подсветку — теперь локация еще больше напоминает китайскую достопримечательность. Мужчина отметил, что объект «выделяется на фоне всего парка».