Космический фонтан или «башни Галицкого»: фотограф показал, как выглядит новая локация с подсветкой в парке «Краснодар»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Просто Евгений»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Просто Евгений»

В парке «Краснодар» продолжается строительство нового футуристического объекта. Там уже включили подсветку

2 ноября краснодарский фотограф в своем телеграм-канале «Просто Евгений» опубликовал кадры новой локации в парке «Краснодар» — объекта из десяти высоких черных колонн рядом с аллеей гинкго билоба.

Напомним, о строительстве нового места Юга.ру писали еще в середине октября. Тогда в соцсетях пользователи предположили, что объект может быть футуристическим фонтаном — похожий есть в Китае на крыше торгового центра в Чэнду.

Фотограф показал, что на колоннах уже включили ярко-синюю подсветку — теперь локация еще больше напоминает китайскую достопримечательность. Мужчина отметил, что объект «выделяется на фоне всего парка».  

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Просто Евгений»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Просто Евгений»
  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Просто Евгений»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Просто Евгений»
  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Просто Евгений»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Просто Евгений»

Четыре вулкана и фонтан:

Сам фонтан еще не включили, а строительство продолжается. Когда место станет доступно для посещения — неизвестно.

Как писали Юга.ру, 2 ноября пресс-служба парка «Краснодар» попросила посетителей не ходить по газонам до конца весны.

Благоустройство Город Краснодар отдых парк «Краснодар» Парки Развлечения Сергей Галицкий фонтаны Фотография

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Космический фонтан или «башни Галицкого»: фотограф показал, как выглядит новая локация с подсветкой в парке «Краснодар»
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