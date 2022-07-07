Новый терминал аэропорта в Краснодаре начнут строить в сентябре

Краснодарский край

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  • Скриншот с сайта © https://krr.aero/
    Скриншот с сайта © https://krr.aero/

Новый терминал международного аэропорта Краснодара начнут строить осенью. Его планируют открыть в 2024 году

24 июня группа компаний «Аэродинамика» получила разрешение на строительство нового терминала от Росавиации. Сейчас компания ищет подрядчика. Новый терминал планируют построить за два года. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Аэродинамика».

Подробности о новом аэропорте Краснодара:

Площадь нового терминала — 83 тыс. кв. м. Через него будут ежегодно проходить до 10 млн пассажиров. Все международные рейсы в краснодарском аэропорту планируют обслуживать в одном терминале. Новый аэропорт построят в 3 км от нынешнего, ближе к существующей взлетно-посадочной полосе. Аэропорт Краснодара в конце апреля получил положительное заключение Главгосэкспертизы, а также предварительное подтверждение от федеральных ведомств о финансировании около 10 млрд руб.

Ещё в конце 2018 года стало известно, что в Краснодаре хотят создать мультимодальный транспортный комплекс. Новый аэровокзал станет ключевым объектом хаба, который объединит авиа-, железнодорожный, городской и автотранспорт.

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе на реконструкцию аэропорта потратят 2 млрд руб.

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