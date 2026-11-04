В Адыгее загорелся склад Ozon в результате атаки БПЛА

Последствия атаки подтвердили и в пресс-службе маркетплейса. Представители Ozon сообщили, что товары, находившиеся в пострадавшем комплексе, скроют с онлайн-витрины.

Пожар тушат сотрудники МЧС и спасатели. На месте также работают правоохранители и представители администрации. Погибших и пострадавших нет — персонал центра своевременно эвакуировали.

4 ноября глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил , что в Адыгейске в результате атаки беспилотников произошло возгорание на территории логистического центра Ozon.

«Отменим заказы, которые не сможем привезти с других объектов. Пока не принимаем в логистическом центре поставки от продавцов, а те, что в пути, перенаправляем на другие объекты. Клиенты могут оформлять заказы как обычно, мы соберем их в других логистических комплексах и доставим покупателям», — добавили в пресс-службе.

Напомним: ранее, 24 августа, склад Ozon в Адыгейске уже подвергался атаке БПЛА. Тогда на территории логистического центра возник пожар.

Также Мурат Кумпилов сообщил, что в хуторе Петрове Теучежского района обломки БПЛА повредили газовую трубу и окна частного дома. Кроме того, обломки беспилотника обнаружили в окрестностях аула Тахтамукай.