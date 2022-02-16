16 февраля «Аэродинамика» объяснила задержку в строительстве нового аэропорта Краснодара

Напомним, в 2018 году стало известно, что в Краснодаре планируют создать мультимодальный транспортный узел. Этот проект организует компания, управляющая аэропортами в Краснодаре, Анапе и Сочи («Аэродинамика»), совместно с администрациями Краснодарского края и Краснодара. Соглашение подписали на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018». Новый транспортный узел объединит железнодорожный, городской, авто- и авиатранспорт. Новый аэропорт будет ключевой деталью проекта. О строительстве аэропорта говорят уже несколько лет. Ранее в «Аэродинамике» говорили, что нулевой этап строительства начнут в августе 2020 года, затем сообщили, что работы стартуют весной 2021 года. Новый терминал хотели сдать в эксплуатацию в 2023 году, но отметили, что из-за пандемии сроки могут измениться. Юга.ру решили узнать, когда все-таки начнется строительство аэропорта, и задали вопросы управляющей компании.

Где будет новый аэропорт? Какую он займет площадь? Новый аэропорт построят в 3 км от нынешнего, ближе к существующей взлетно-посадочной полосе — там, где сейчас располагается новая аварийно-спасательная станция. Площадь терминала составит 83 тыс. кв. метров. Это позволит обслуживать до 7,5 млн пассажиров в год, а в перспективе — более 10 млн в год. Территория перспективного развития вокруг аэропорта составит более 2,5 тыс. га. Новый аэровокзальный комплекс будет оснащен 10 телетрапами для перехода из терминала в самолет. Внутри терминала будет 40 стоек регистрации, 9 линий входного досмотра и 5 лент выдачи багажа. Рядом с терминалом планируется гостиница на 150 номеров, соединенная переходом с терминалом. Около терминала построят новое административное здание, где разместят большинство служб аэропорта и управляющей компании, полицию, пограничную службу, таможню и другие контролирующие органы. В новом аэропорту планируют сделать более 2 тыс. парковочных мест различных категорий — кратковременные и долговременные парковки для пассажиров, каршеринга и такси. Для автобусов и персонала будет отдельный паркинг.

© Изображение пресс-службы компании «Аэродинамика»

© Изображение пресс-службы компании «Аэродинамика»

© Изображение пресс-службы компании «Аэродинамика»

© Изображение пресс-службы компании «Аэродинамика»

© Изображение пресс-службы компании «Аэродинамика»

А что будет со старыми терминалами? Что будет в старом аэропорту, пока точно не известно. Сейчас маркетологи изучают перспективы развития будущей территории. Учитывая удобное расположение аэропорта в черте города и запланированное строительство ж/д подъезда, вероятно, терминалы станут частью будущего транспортно-логистического центра. Кроме того, к аэропорту прилегает действующая грузовая ж/д ветка, которая в будущем может использоваться для контейнерных перевозок в «грузовую деревню». После постройки нового аэропорта какое-то время самолеты будет принимать и нынешний, так как новому аэровокзалу нужно будет время на ввод в эксплуатацию. Когда планируется строить аэропорт и ввести его эксплуатацию? Строительство начнется сразу после получения положительного решения Главгосэкспертизы. Это, предположительно, второй квартал 2022 года. В декабре 2023 года работы хотят завершить, а в 2024 году запустить терминал в эксплуатацию.

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Ранее планировалось получить заключение Главгосэкспертизы до конца 2021 года. Почему затянулось ожидание? Согласование проекта заняло значительно больше запланированного времени, потому что проект имеет высокую значимость не только в регионе, но и в России. Потребовалось дополнительное время на синхронизацию проектов в части проектирования и строительства объектов федеральной собственности. «Мы вынесли на согласование очень сложный и масштабный проект — крупнейший на юге страны и беспрецедентный в своем роде. В том, что потребовалось дополнительное время, нет ничего страшного. У таких значительных и важных проектов нет права на ошибку, а значит, они требуют более вкрадчивого и тщательного рассмотрения. В любом случае, это должно оказать влияние на окончание сроков строительства, намеченных на 2024-й год», — добавили в пресс-службе «Аэродинамики».