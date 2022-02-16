Подробности о новом аэропорте Краснодара: почему изменились сроки, сколько он стоит, что в нем будет?
16 февраля «Аэродинамика» объяснила задержку в строительстве нового аэропорта Краснодара
Напомним, в 2018 году стало известно, что в Краснодаре планируют создать мультимодальный транспортный узел. Этот проект организует компания, управляющая аэропортами в Краснодаре, Анапе и Сочи («Аэродинамика»), совместно с администрациями Краснодарского края и Краснодара. Соглашение подписали на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018».
Новый транспортный узел объединит железнодорожный, городской, авто- и авиатранспорт. Новый аэропорт будет ключевой деталью проекта.
О строительстве аэропорта говорят уже несколько лет. Ранее в «Аэродинамике» говорили, что нулевой этап строительства начнут в августе 2020 года, затем сообщили, что работы стартуют весной 2021 года. Новый терминал хотели сдать в эксплуатацию в 2023 году, но отметили, что из-за пандемии сроки могут измениться. Юга.ру решили узнать, когда все-таки начнется строительство аэропорта, и задали вопросы управляющей компании.
Где будет новый аэропорт? Какую он займет площадь? Новый аэропорт построят в 3 км от нынешнего, ближе к существующей взлетно-посадочной полосе — там, где сейчас располагается новая аварийно-спасательная станция. Площадь терминала составит 83 тыс. кв. метров. Это позволит обслуживать до 7,5 млн пассажиров в год, а в перспективе — более 10 млн в год.
Территория перспективного развития вокруг аэропорта составит более 2,5 тыс. га. Новый аэровокзальный комплекс будет оснащен 10 телетрапами для перехода из терминала в самолет. Внутри терминала будет 40 стоек регистрации, 9 линий входного досмотра и 5 лент выдачи багажа.
Рядом с терминалом планируется гостиница на 150 номеров, соединенная переходом с терминалом. Около терминала построят новое административное здание, где разместят большинство служб аэропорта и управляющей компании, полицию, пограничную службу, таможню и другие контролирующие органы.
В новом аэропорту планируют сделать более 2 тыс. парковочных мест различных категорий — кратковременные и долговременные парковки для пассажиров, каршеринга и такси. Для автобусов и персонала будет отдельный паркинг.
А что будет со старыми терминалами? Что будет в старом аэропорту, пока точно не известно. Сейчас маркетологи изучают перспективы развития будущей территории. Учитывая удобное расположение аэропорта в черте города и запланированное строительство ж/д подъезда, вероятно, терминалы станут частью будущего транспортно-логистического центра.
Кроме того, к аэропорту прилегает действующая грузовая ж/д ветка, которая в будущем может использоваться для контейнерных перевозок в «грузовую деревню».
После постройки нового аэропорта какое-то время самолеты будет принимать и нынешний, так как новому аэровокзалу нужно будет время на ввод в эксплуатацию.
Когда планируется строить аэропорт и ввести его эксплуатацию? Строительство начнется сразу после получения положительного решения Главгосэкспертизы. Это, предположительно, второй квартал 2022 года. В декабре 2023 года работы хотят завершить, а в 2024 году запустить терминал в эксплуатацию.
Как сейчас выглядит будущий микрорайон Краснодара на 200 тысяч жителей:
Ранее планировалось получить заключение Главгосэкспертизы до конца 2021 года. Почему затянулось ожидание? Согласование проекта заняло значительно больше запланированного времени, потому что проект имеет высокую значимость не только в регионе, но и в России. Потребовалось дополнительное время на синхронизацию проектов в части проектирования и строительства объектов федеральной собственности.
«Мы вынесли на согласование очень сложный и масштабный проект — крупнейший на юге страны и беспрецедентный в своем роде. В том, что потребовалось дополнительное время, нет ничего страшного. У таких значительных и важных проектов нет права на ошибку, а значит, они требуют более вкрадчивого и тщательного рассмотрения. В любом случае, это должно оказать влияние на окончание сроков строительства, намеченных на 2024-й год», — добавили в пресс-службе «Аэродинамики».
В какую стоимость предварительно оценивается строительство? Проект состоит из трех фаз. Первая фаза идет до 2024 года. Она заключается в строительстве нового терминала, зданий и сооружений служебно-технической территории, объектов Госкорпорации ОрВД, нового перрона и рулежных дорожек. Общая стоимость проекта в первой фазе оценивается порядка 37 млрд рублей, 25 из которых — частные инвестиции. Остальное — средства федерального и краевого бюджета.
С ростом пассажиропотока и экономического потенциала региона проект рассчитан на дальнейшее развитие. Вторая и третья фазы проекта рассчитаны до 2042 года. Тогда терминал могут увеличить еще на 70 тыс. кв. метров и оснастить дополнительными шестью телетрапами. В компании добавили, что эти фазы могут быть реализованы при стабильно растущем пассажиропотоке в Краснодаре.