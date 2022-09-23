«У меня дядю забрали, а вдруг он не вернётся?» Что говорили на митинге за референдумы в Краснодаре
На Главной городской площади Краснодара состоялся митинг в поддержку референдумов о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ. Тремя днями ранее Путин объявил частичную мобилизацию. Поговорили с теми, кто участвовал в акции
— Почему не начинается?
— Так может в четыре.
— В четыре? Ещё целый час? У меня вообще отпуск с пяти.
Начало акции затягивается, люди нервно смотрят на часы. В 15:20 на сцену выходит ведущий.
«Время выбрало нас быть участниками этого процесса. Это непросто и ответственно, и мы сделаем всё, чтобы поддержать народ Донбасса, потому что мы большая и дружная семья», — говорит он.
В толпе митингующих много молодых людей: учащиеся кубанских государственного, медицинского и политехнического университетов. У магнитной арки, через которую пропускают на площадь, стоит компания парней. Они — студенты училища в станице Ильской.
«Сказали, есть вариант за Путина прийти, уважаем его», — смеясь объясняет рыжеволосый молодой человек.
Спрашиваю, знает ли он, что акция ещё и в поддержку мобилизации.
«Мобилизация вообще фигня, на самом деле. Зачем вот людям идти на смерть верную, понимаете. Наши деды не для этого воевали, чтобы потом опять нам идти»,— говорит он.
Десятки задержанных и сломанный автозак:
«Парни, быстро отойдите от него», — шутит другой студент, — «Тебе потом Тамара лещей надаёт».
«У меня дядю забрали сейчас. А вдруг он не вернётся, что нам потом делать?», — продолжает рыжеволосый.
Мужчина в бежевой куртке приехал из Полтавской.
«С работы блин собрали нас всех в кучу и привезли сюда. Честно, нам сказали как: едете сюда, вам будет восьмёрочка — рабочий день. Выбора не было. В принципе че, по городу погулять», — мужчина занимается покосом травы и подпилкой деревьев.
В станице, по его словам, многим выдали повестки. Сам он идти на фронт не готов.
«А кто хочет идти воевать, кого-то убивать, чтобы тебя убили или покалечили? Вон уже приехал один 23-летний, пожил немножко и хватит. Двухсотым. Градом шмальнуло и всё, закрытый гроб. А сейчас поставили так ребром, что деваться некуда: идти воевать или сеть, каждому выбирать».
Со сцены со слезами в голосе выступает руководитель благотворительного фонда «Кубанская семья» Светлана Недилько. «Ради нашего будущего ради наших детей», — говорит она. Молодой кудрявый парень в очках внимательно слушает.
— Зачем пришли сюда?
— Интересное мероприятие. Поддерживаю суверенитет страны.
— Какой?
— Ну одобряю в общем.
— Что? Присоединение территорий?
— Да.
— А почему считаете это правильным?
— А почему нет? Жил бы в другой стране, наверное, поддерживал бы другую страну.
После объявления мобилизации многие захотели покинуть РФ:
С красным флагом стоит депутат от КПРФ Александр Сафронов. На последних выборах он прошёл в ЗСК, но сдал мандат в пользу кандидата, которого ранее обвиняли в сговоре с «Единой Россией». Спрашиваю об отношении к мобилизации.
«Как вам сказать. Понимаете, боевые действия это всегда нехорошо, но нужно защищать тех, кого обижают. А в данном случае я искренне убеждён, что на Украине сформировалось фашисткое государство, которое, ну, активно гасило всех недовольных, под молчаливое согласие Запада. Я поддерживаю защиту наших граждан от того, что происходит на Украине».
Сафронов утверждает, что у него сейчас нет военного билета, потому что он когда-то его потерял.
Вы знаете, я пришёл в военкомат, чтобы проверить, на учёте ли я, чтобы Родина обо мне не забыла, но меня не пустили, сказали, позовём, вызовем, если будет нужно. Схожу ещё раз. Я просто хочу чётко, чтобы Родина обо мне знала
Александр Сафронов, КПРФ
В 16:00 ведущий просит собравшихся скандировать «Вместе навсегда» и «Своих не бросаем», в ответ — вялые аплодисменты. Люди расходятся по автобусам, которые всё это время ждали рядом с площадью.
18 июля в Краснодаре подобным образом прошел митинг в поддержку президента и Вооруженных сил РФ. Юга.ру опубликовали репортаж с события, с которого люди уходили, отметившись у начальства.