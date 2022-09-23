«У меня дядю забрали, а вдруг он не вернётся?» Что говорили на митинге за референдумы в Краснодаре

На Главной городской площади Краснодара состоялся митинг в поддержку референдумов о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ. Тремя днями ранее Путин объявил частичную мобилизацию. Поговорили с теми, кто участвовал в акции

— Почему не начинается?

— Так может в четыре.

— В четыре? Ещё целый час? У меня вообще отпуск с пяти.

Начало акции затягивается, люди нервно смотрят на часы. В 15:20 на сцену выходит ведущий.

«Время выбрало нас быть участниками этого процесса. Это непросто и ответственно, и мы сделаем всё, чтобы поддержать народ Донбасса, потому что мы большая и дружная семья», — говорит он.

В толпе митингующих много молодых людей: учащиеся кубанских государственного, медицинского и политехнического университетов. У магнитной арки, через которую пропускают на площадь, стоит компания парней. Они — студенты училища в станице Ильской.

«Сказали, есть вариант за Путина прийти, уважаем его», — смеясь объясняет рыжеволосый молодой человек.

Спрашиваю, знает ли он, что акция ещё и в поддержку мобилизации.

«Мобилизация вообще фигня, на самом деле. Зачем вот людям идти на смерть верную, понимаете. Наши деды не для этого воевали, чтобы потом опять нам идти»,— говорит он.