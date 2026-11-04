Пипитруся, Дизель, Цой и Шакира: какие необычные клички давали питомцам на Кубани в 2026 году

3 ноября специалисты департамента ветеринарии Краснодарского края сообщили изданию «Кубань 24», какие необычные клички жители давали своим питомцам в 2026 году. Данные собрали на основе имен зарегистрированных животных.

Среди необычных кличек котов оказались Матрас, Стич, Пух, Хрюня, Дизель, Лунтик, Шприц, Эфедрин, Шнурок и Голубяж. Некоторые животные получили «съедобные» имена: Кабачок, Батон, Беляш, Чипсик, Имбирь, Изюм, Квас, Брют и Виски. Одного котенка назвали Пипитруся.

Необычные имена давали и кошкам: Ссыкля, Еся, Кукуруза, Серуха, Горошина, Маслина, Герань, Ватрушка, Торпеда, Валенсия, Барселона и Женева. Кроме того, на Кубани появились собственные Дженнифер Лопес и Шакира.