Пипитруся, Дизель, Цой и Шакира: какие необычные клички давали питомцам на Кубани в 2026 году

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Департамент ветеринарии Краснодарского края рассказал о самых необычных именах домашних животных

3 ноября специалисты департамента ветеринарии Краснодарского края сообщили изданию «Кубань 24», какие необычные клички жители давали своим питомцам в 2026 году. Данные собрали на основе имен зарегистрированных животных.

Среди необычных кличек котов оказались Матрас, Стич, Пух, Хрюня, Дизель, Лунтик, Шприц, Эфедрин, Шнурок и Голубяж. Некоторые животные получили «съедобные» имена: Кабачок, Батон, Беляш, Чипсик, Имбирь, Изюм, Квас, Брют и Виски. Одного котенка назвали Пипитруся.

Необычные имена давали и кошкам: Ссыкля, Еся, Кукуруза, Серуха, Горошина, Маслина, Герань, Ватрушка, Торпеда, Валенсия, Барселона и Женева. Кроме того, на Кубани появились собственные Дженнифер Лопес и Шакира.

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Среди оригинальных кличек собак оказались Носок, Жулик, Валькирия, Каста, Гайка, Тавотница, Дульсинея, Гроза, Райбик, Малавита, Мерген, Хайтек, Шкода и другие.

Некоторые хозяева вдохновлялись едой и называли питомцев Булочкой, Кексом, Киви и Вафлей. Другие выбирали для собак фамилии известных людей: Цой, Геббельс и Пиночет.

Как писали Юга.ру, 27 октября пропавший в аэропорту Краснодара кот Василий нашелся. Его искали больше месяца.

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Пипитруся, Дизель, Цой и Шакира: какие необычные клички давали питомцам на Кубани в 2026 году
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