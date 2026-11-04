В Краснодаре отменили праздничные гуляния в честь Дня народного единства

В краснодарских парках отменили мероприятия ко Дню народного единства из-за непогоды

4 ноября пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что все мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, в городских парках отменены. На решение повлияли неблагоприятные погодные условия. Отметим, что в парках города — Чистяковской роще, Городском саду и на «Солнечном острове» — должны были пройти концерты и выставка творческих работ.

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Напомним, 4 ноября в Краснодарском крае резко похолодало — до 11–16 °C днем и до 7 °C ночью. В городе идет дождь, а на всей территории региона объявлено штормовое предупреждение.