В Краснодаре отменили праздничные гуляния в честь Дня народного единства

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарских парках отменили мероприятия ко Дню народного единства из-за непогоды

4 ноября пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что все мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, в городских парках отменены. На решение повлияли неблагоприятные погодные условия. 

Отметим, что в парках города — Чистяковской роще, Городском саду и на «Солнечном острове» — должны были пройти концерты и выставка творческих работ. 

Арктическое вторжение в Сочи:

Напомним, 4 ноября в Краснодарском крае резко похолодало — до 11–16 °C днем и до 7 °C ночью. В городе идет дождь, а на всей территории региона объявлено штормовое предупреждение.

Как писали Юга.ру, 2 ноября стало известно, что в Новороссийске опять не состоится праздник черноморской хамсы.

Город Краснодар Парки Погода Праздники Штормовые предупреждения

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