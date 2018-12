Слухи о маньяке, концерт Басты на «Ростов-Арене», Настя Рыбка: что искали в «Яндексе» жители Ростовской области в 2018 году

Специалисты поисковика «Яндекс» представили подборку популярных запросов жителей Ростовской области на 2018 год

Самые популярные новинки в мире техники — смартфоны. Рейтинг запросов выглядит так: Huawei Honor 10, Apple iPhone XS и iPhone XR, Huawei P20 Pro, Huawei Honor 9 Lite, Xiaomi Redmi Note 5, Huawei Honor 8X, Samsung Galaxy S9, новая Lada Granta, Huawei P20 Lite, Huawei Honor 7A Pro.

В рейтинг наиболее интересных игр вошли Far Cry 5, Kingdom Come: Deliverance, Assassin’s Creed Odyssey, The Sims 4, Detroit: Become Human, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Red Dead Redemption 2, Fortnite, Fallout 76, Sea of Thieves.

Для расчетов использовались данные о запросах за период с 1 января по 21 ноября 2018 года.