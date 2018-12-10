Слухи о маньяке, концерт Басты на «Ростов-Арене», Настя Рыбка: что искали в «Яндексе» жители Ростовской области в 2018 году
Специалисты поисковика «Яндекс» представили подборку популярных запросов жителей Ростовской области на 2018 год
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Среди местных событий, оказавшихся в центре внимания, значатся открытия кинотеатра IMAX, ТРЦ «Парк» и супермаркета «Золотое яблоко», запуск «Яндекс.Еды», закрытие магазинов MediaMarkt, концерт рэпера Басты, слухи о появлении маньяка, угроза банкротства компании «Евродон», убийство Маргариты Кузьминовой, парад военных кораблей в честь 100-летия ЮВО.
Музыкальные предпочтения жителей Ростовской области тоже были разнообразными. В десятку самых прослушиваемых треков вошли «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова, «Плакала» Kazka, «Цвет настроения черный» Егора Крида и Филиппа Киркорова, «Медуза» MATRANG, Panda E CYGO, Ibiza Филиппа Киркорова и Николая Баскова, «Мокрые кроссы» Тимы Белорусского, «Под фонарем» RASA, SuperSTAR LOBODA, «МАМБЛ» GONE.Fludd.
Персоной года в Ростовской области стал Хабиб Нурмагомедов. В топ-10 попали экс-капитан и нынешний лидер сборной России Игорь Акинфеев и Артем Дзюба, а также футболисты национальной команды Денис Черышев и Марио Фернандес, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, Настя Рыбка, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, Владимир Путин.
Самый сильный отклик у жителей Ростовской области вызвали новости о смерти Иосифа Кобзона, Олега Табакова, актера Александра Исакова, ученого Стивена Хокинга, Людмилы Сенчиной, Михаила Державина, рэпера XXXTentacion, Станислава Говорухина, певца Евгения Осина и режиссера Стэна Ли.
Самыми популярными телешоу стали «Холостяк» с Егором Кридом, «Замуж за Бузову», «Пацанки», «Битва экстрасенсов», «Танцы», «Песни», «Экстрасенсы. Битва сильнейших», «Андрей Малахов. Прямой эфир», «Мужское / Женское» и «Голос. Дети».
В десятке наиболее интересных сериалов значатся «Мажор», «Полицейский с Рублевки», «Ивановы-Ивановы», «Домашний арест», «Молодежка», «Кровавая барыня», «Улица», «Золотая Орда», «Великолепный век», «Ранняя пташка».
Среди популярных кинозапросов: «Движение вверх», «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2», «Веном», «Мир юрского периода 2», «Монстры на каникулах 3: Море зовет», «Черная Пантера», «Тренер», «Суперсемейка 2» и «Лед».
Среди самых популярных мемов: «Уганда Наклз», «Мафиозник», «Сын маминой подруги», «Это Вика», «Лох цветочный», «За себя и за Сашку», «Как тебе такое, Илон Маск?», «Трое в кокошниках», «Мыш (кродеться)» и «Нога Акинфеева».
«Мемами мы считали образы, которые люди смеха ради воспроизводят в самых разных вариациях, в первую очередь в виде картинок. Приставучие фразы в топ не брали», — сообщает пресс-служба «Яндекса».
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В рейтинг наиболее интересных игр вошли Far Cry 5, Kingdom Come: Deliverance, Assassin’s Creed Odyssey, The Sims 4, Detroit: Become Human, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Red Dead Redemption 2, Fortnite, Fallout 76, Sea of Thieves.
Для расчетов использовались данные о запросах за период с 1 января по 21 ноября 2018 года.
Интервью с Саидой Сиражудиновой
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