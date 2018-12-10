Слухи о маньяке, концерт Басты на «Ростов-Арене», Настя Рыбка: что искали в «Яндексе» жители Ростовской области в 2018 году

Специалисты поисковика «Яндекс» представили подборку популярных запросов жителей Ростовской области на 2018 год

Музыкальные предпочтения жителей Ростовской области тоже были разнообразными. В десятку самых прослушиваемых треков вошли «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова, «Плакала» Kazka, «Цвет настроения черный» Егора Крида и Филиппа Киркорова, «Медуза» MATRANG, Panda E CYGO, Ibiza Филиппа Киркорова и Николая Баскова, «Мокрые кроссы» Тимы Белорусского, «Под фонарем» RASA, SuperSTAR LOBODA, «МАМБЛ» GONE.Fludd.

Среди местных событий, оказавшихся в центре внимания, значатся открытия кинотеатра IMAX, ТРЦ «Парк» и супермаркета «Золотое яблоко», запуск «Яндекс.Еды», закрытие магазинов MediaMarkt, концерт рэпера Басты , слухи о появлении маньяка , угроза банкротства компании «Евродон», убийство Маргариты Кузьминовой, парад военных кораблей в честь 100-летия ЮВО.

Персоной года в Ростовской области стал Хабиб Нурмагомедов . В топ-10 попали экс-капитан и нынешний лидер сборной России Игорь Акинфеев и Артем Дзюба , а также футболисты национальной команды Денис Черышев и Марио Фернандес, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович , Настя Рыбка, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, Владимир Путин.

В десятке наиболее интересных сериалов значатся «Мажор», «Полицейский с Рублевки», «Ивановы-Ивановы», «Домашний арест», «Молодежка», «Кровавая барыня», «Улица», «Золотая Орда», «Великолепный век», «Ранняя пташка».

Самыми популярными телешоу стали «Холостяк» с Егором Кридом, «Замуж за Бузову», «Пацанки», «Битва экстрасенсов», «Танцы», «Песни», «Экстрасенсы. Битва сильнейших», «Андрей Малахов. Прямой эфир», «Мужское / Женское» и «Голос. Дети».

Среди самых популярных мемов: «Уганда Наклз», «Мафиозник», «Сын маминой подруги», «Это Вика», «Лох цветочный», «За себя и за Сашку», «Как тебе такое, Илон Маск?», «Трое в кокошниках», «Мыш (кродеться)» и «Нога Акинфеева».

«Мемами мы считали образы, которые люди смеха ради воспроизводят в самых разных вариациях, в первую очередь в виде картинок. Приставучие фразы в топ не брали», — сообщает пресс-служба «Яндекса».