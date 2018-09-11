Артем Дзюба стал человеком года по версии журнала GQ

Футболист «Зенита» и сборной России Артем Дзюба стал обладателем премии «GQ Человек года — 2018»

Список победителей опубликован на сайте журнала. Церемония награждения состоялась 10 сентября в Москве. Обладатель приза в номинации «Человек года» Артем Дзюба не смог присутствовать на мероприятии, так как был со сборной на мачте с Чехией в Ростове, после чего из-за травмы спины сразу отправился на тренировочную базу «Зенита».

Фотография Дзюбы появится на обложке коллекционного октябрьского номера GQ, который поступит в продажу 12 сентября.

Обладателями наград GQ в других номинациях стали Макс Барских («Музыкант года»), Александр Петров («Актер года»), Дмитрий Черняков («Режиссер года»), Семен Слепаков («Автор года»), Федук («Открытие года»), Андрей Малахов («Лицо с экрана»), Александр Гудков (специальный приз в номинации «Мастерство сочетания»), Александр Раппопорт («Ресторатор года») и Антон Черепенников («Бизнесмен года»).

Приз «Спортсмен года» достался Евгению Рылову, который выиграл два золота и два серебра на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 года, а в прошлом году принес мужской сборной России первую за 14 лет золотую медаль по плаванию. В голосовании за награду GQ Рылов обошел бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, футболиста Федора Смолова, хоккеиста Никиту Гусева и теннисиста Александра Зверева, передает RT.

Как сообщали Юга.ру, на минувшем чемпионате мира Дзюба выступил со сборной России в пяти матчах и забил в них три гола, которые помогли команде впервые в истории дойти до 1/4 финала мундиаля.