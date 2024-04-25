На кладбище под Абрау-Дюрсо похоронили собаку рядом с могилой человека. Мнения местных жителей разделились

Мужчина также добавил, что могила животного не выходит за границы захоронения человека и не занимает чужую территорию.

В редакцию газеты «Жизнь Абрау» обратился местный житель. Он сообщил, что захоронение собаки по имени Василиса находится рядом с человеческой могилой. Собаке даже установили мемориальную доску.

Глава сельского округа Ольга Котляр пояснила газете, что по закону хоронить животное на кладбище запрещено.

«По законодательству труп питомца считают биологическим отходом, а, следовательно, его необходимо утилизировать соответствующим образом. Более того, утилизация трупов животных — платная процедура, за которую обязан платить хозяин четвероногого».

Мнения жителей поселка Абрау разделились. Одни считают, хоронить животных на кладбище недопустимо — лучше сделать это в собственном дворе. Но не все с этим полностью согласны.

«Любящие хозяева своих умерших животных не выбрасывают, не сдают на утилизацию. Пусть уж лучше официально хоронят, можно даже за деньги, на кладбищах, чем там, где вздумается. В идеале, конечно, нужно, чтобы кладбище домашних животных было в определенном месте. А то ведь люди просто хоронят собак и кошек в лесу. Не хочется, чтобы кто-то пришел на пикник, а рядом собака зарыта», — поделилась мнением одна из читательниц.