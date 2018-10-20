Пропавшую ростовчанку нашли мертвой недалеко от дома

В Ростове-на-Дону расследуют убийство 24-летней местной жительницы, которая пропала после того, как вышла из дома

Девушка пропала 16 октября. Поздно вечером она вышла из своей квартиры в доме № 1 на улице Платона Кляты, а обратно не вернулась. Родственники обратились в правоохранительные органы, девушку искала полиция и волонтеры.

18 октября следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство). Утром 19 октября, тело девушки обнаружил местный житель в поле на окраине соседнего микрорайона «Суворовский». По словам источника 161.ru, девушка была частично раздета.

Также местные жители заявляют, что около этого места часто ездят велосипедисты, и не заметить погибшую они не могли. Поэтому они предполагают, что тело могли подбросить.

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, причины смерти устанавливаются.