Пропавшую ростовчанку нашли мертвой недалеко от дома
В Ростове-на-Дону расследуют убийство 24-летней местной жительницы, которая пропала после того, как вышла из дома
Девушка пропала 16 октября. Поздно вечером она вышла из своей квартиры в доме № 1 на улице Платона Кляты, а обратно не вернулась. Родственники обратились в правоохранительные органы, девушку искала полиция и волонтеры.
18 октября следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство). Утром 19 октября, тело девушки обнаружил местный житель в поле на окраине соседнего микрорайона «Суворовский». По словам источника 161.ru, девушка была частично раздета.
Также местные жители заявляют, что около этого места часто ездят велосипедисты, и не заметить погибшую они не могли. Поэтому они предполагают, что тело могли подбросить.
Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, причины смерти устанавливаются.
И другие события Краснодара 20 и 21 октября в обзоре Афиши Юга.ру
Что не так с судом над Михаилом Беньяшем?
Чем заняться на выходных. Выбор Эволюции Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.