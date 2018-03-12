Умер актер Олег Табаков

В Москве скончался народный артист СССР Олег Табаков

Олегу Табакову было 82 года. Его госпитализировали в ноябре 2017 года с воспалением легких, сообщает «РЕН ТВ».

Здоровье актера резко ухудшилось днем 28 ноября. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и установили трахеостому (искусственное дыхательное горло). В начале 2018 года у Табакова наблюдалась положительная динамика, но улучшения оказались временными.

Олег Табаков — основатель, художественный руководитель театра под руководством Олега Табакова («Табакерка»), удостоен звания «Народный артист СССР», лауреат Государственных премий СССР (1967) и России (1997), а также полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», член Совета по культуре и искусству при президенте России.

Актер снялся в 120 картинах, в их числе «Война и мир», «Достояние республики», «Несколько дней из жизни Обломова», «Семнадцать мгновений весны», «Человек с бульвара Капуцинов», «Сирота казанская» и т.д. Озвучивал персонажей мультфильмов, самым известным из которых был кот Матроскин («Трое из Простоквашино», «Зима в Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино»).

О месте и времени прощания с актером сообщат дополнительно, передает ТАСС.