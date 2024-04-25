В Краснодарском крае появятся 16 «степных» пляжей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что всего на курортах региона 565 пляжей. Он заявил, что к 1 июня все они должны быть благоустроены и иметь заключение от Роспотребнадзора.



«Главам муниципалитетов необходимо отработать выполнение всех необходимых требований с арендаторами пляжей. Если они не справляются — расторгайте договоры. Также сейчас камерами видеонаблюдения оборудованы 414 пляжных территорий. Работу по установке камер на остальных нужно максимально ускорить. Еще один момент касается жалоб людей на недоступность пляжей. Они должны быть в свободном доступе», — отметил Вениамин Кондратьев.



Также по словам вице-губернатора Александра Руппеля, 86 пляжей региона получили высшую оценку — «синий флаг», почти половина из них — сочинские. В этом году планируют открыть 17 новых или обновленных пляжных территорий.