Умер Иосиф Кобзон

В Москве 30 августа на 81 году жизни скончался певец Иосиф Кобзон

«Иосиф Давыдович скончался 30 августа после продолжительной болезни», — рассказал «Интерфаксу» помощник супруги певца.

Последние дни жизни артист находился в больнице. В конце июля 2018 года его госпитализировали, источник в Госдуме рассказал РИА «Новости», что певец находится в стабильно тяжелом состоянии.

Иосиф Кобзон — советский и российский певец, родился 11 сентября 1937 года в Донецкой области. Артист также был депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации II—VII созывов. С 2011 года он являлся первым заместителем председателя комитета ГД РФ по культуре. У певца множество наград России и стран СНГ.

Иосиф Кобзон с 1992 года являлся почетным гражданином Краснодара, а с 2003 года — Анапы. Мэр Краснодара Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко выразили соболезнования родным и близким певца.

«Творчество Кобзона давно и тесно связано с Кубанью. В репертуаре артиста были произведения нашего земляка Григория Пономаренко. Под руководством певца в Краснодаре проходили конкурсы молодых исполнителей эстрадной песни. Его отношение к жизни и творчеству были и останутся ориентиром для многих поколений краснодарцев», — сказал Первышов.

В июне 2002 года у Кобзона начались проблемы со здоровьем. В 2005 году у него диагностировали рак.