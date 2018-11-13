«Масштабы его воображения превосходил только размер его сердца». Создатель Человека-паука и Людей Икс Стэн Ли умер в возрасте 95 лет
Один из создателей вселенной Marvel и почетный председатель компании Стэн Ли умер в Лос-Анджелесе в возрасте 95 лет
Об этом сообщил портал об индустрии развлечений TMZ, позже информацию подтвердили в Marvel Entertainment.
Ли скончался в медицинском центре Седарс-Синай, куда его доставили на скорой помощи. В последние годы автор комиксов страдал от нескольких болезней, в частности, перенес пневмонию и имел проблемы со зрением.
Стэн Ли (настоящее имя — Стэнли Мартин Либер) родился в 1922 году в Нью-Йорке. В 17 лет он устроился помощником художника в компанию Timely Comics, которая просуществовала до 1950-х годов. На ее основе впоследствии возникла компания Marvel Comics. Таким образом, Ли работал в Marvel с момента основания компании.
В соавторстве с рядом художников Ли придумал самых известных ее супергероев: Фантастическую четверку, Человека-паука, Невероятного Халка, Людей Икс, Железного человека, Тора, Мстителей и многих других персонажей. Также Ли являлся писателем, продюсером, телеведущим и актером — сыграл эпизодические роли почти во всех фильмах, снятых по комиксам Marvel.
«Стэн Ли был таким же экстраординарным, как персонажи, которых он создал. Как настоящий супергерой для поклонников Marvel по всему миру, Стэн мог вдохновлять, развлекать и объединять. Масштабы его воображения превосходил только размер его сердца», — отметил председатель и главный исполнительный директор The Walt Disney Company, которая владеет Marvel Entertainment, Боб Игер.
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