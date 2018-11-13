«Масштабы его воображения превосходил только размер его сердца». Создатель Человека-паука и Людей Икс Стэн Ли умер в возрасте 95 лет

Один из создателей вселенной Marvel и почетный председатель компании Стэн Ли умер в Лос-Анджелесе в возрасте 95 лет

Ли скончался в медицинском центре Седарс-Синай, куда его доставили на скорой помощи. В последние годы автор комиксов страдал от нескольких болезней, в частности, перенес пневмонию и имел проблемы со зрением.

Об этом сообщил портал об индустрии развлечений TMZ , позже информацию подтвердили в Marvel Entertainment .

Стэн Ли (настоящее имя — Стэнли Мартин Либер) родился в 1922 году в Нью-Йорке. В 17 лет он устроился помощником художника в компанию Timely Comics, которая просуществовала до 1950-х годов. На ее основе впоследствии возникла компания Marvel Comics. Таким образом, Ли работал в Marvel с момента основания компании.

В соавторстве с рядом художников Ли придумал самых известных ее супергероев: Фантастическую четверку, Человека-паука, Невероятного Халка, Людей Икс, Железного человека, Тора, Мстителей и многих других персонажей. Также Ли являлся писателем, продюсером, телеведущим и актером — сыграл эпизодические роли почти во всех фильмах, снятых по комиксам Marvel.