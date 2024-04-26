Погода в Краснодаре на выходных: ветер и дожди с грозами

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский гидрометцентр сообщил прогноз погоды в регионе на 27-28 апреля

На выходных ожидается переменная облачность. Большую часть периода в отдельных районах кратковременный дождь с грозой. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 °С, днем 23-28 °С. В горах ночью 9-14 °С, днем 20-25 °С.

На Черноморском побережье также переменная облачность. Преимущественно без осадков, однако утром 28 апреля местами возможен кратковременный дождь. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с, а в Новороссийске до 22 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 °С, днем 21-26 °С.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с 24 апреля по 14 мая действуют ограничения на пребывание жителей региона в лесах и въезд в них на транспорте. Запрет ввели в целях обеспечения пожарной безопасности. 

Анапа Геленджик Краснодар Новороссийск Погода Тамань

Новости

Школу в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара планируют достроить в июне
В Краснодаре стартовал сезон фонтанов
Погода в Краснодаре на выходных: ветер и дожди с грозами
Весной 2024 года самолеты из Москвы в Сочи будут отправляться каждый час
В Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой до 4,3
Качество воздуха в Краснодарском крае ухудшилось из-за африканской бури

Лента новостей

Реклама на сайте