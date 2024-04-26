Погода в Краснодаре на выходных: ветер и дожди с грозами

Краснодарский гидрометцентр сообщил прогноз погоды в регионе на 27-28 апреля

На выходных ожидается переменная облачность. Большую часть периода в отдельных районах кратковременный дождь с грозой. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 °С, днем 23-28 °С. В горах ночью 9-14 °С, днем 20-25 °С.

На Черноморском побережье также переменная облачность. Преимущественно без осадков, однако утром 28 апреля местами возможен кратковременный дождь. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с, а в Новороссийске до 22 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 °С, днем 21-26 °С.