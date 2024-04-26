Чтобы удержать квалифицированных IT-специалистов, традиционного комбо «зарплата+соцпакет» может оказаться недостаточно. А что насчет массажных кресел, террасы с видом на море и яхтинга по выходным? Юга.ру приехали в самый южный хаб для айтишников, чтобы посмотреть, как здесь живут и работают IT-специалисты со всей страны.

Как устроен центр? Пробежки по набережной и веранда с аэрогрилем Сочи, апрель, до лета еще месяц, а температура уже за 20 °С. Прохожу через Кооперативный сквер с расцветающей сакурой и довольными туристами. В периметре — дорогие бутики, морвокзал, собор и главное место притяжения — набережная. Среди архитектурного и флористического изобилия и располагается IT-центр Сбера.

Еще несколько лет назад на первом этаже обслуживали частных клиентов, а верхние использовали как офисы. Никто и подумать не мог, что здесь появится целое сообщество технических специалистов. На входе в IT-центр меня встретила DevRel офиса Анастасия — специалист, который занимается техническим пиаром и выстраивает отношения с IT-индустрией, она и провела экскурсию по центру.

Мы поднялись по лестнице и начали осмотр с коридора. Повсюду в интерьере встречаются морские отсылки. На стенах в нежно-голубых и розовых оттенках изображен парус, картины с корабельными тросами и деревянный хребет крупной рыбы. За дверью с табличкой «Капитанский мостик» — кабинет руководителя. Самый заметный элемент морского стиля — штурвал капитана — еще и метафора ответственного труда специалистов, которые управляют сложными техническими процессами.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

В центре есть душевая, рассказывает Анастасия, так что многие резиденты на перерывах ходят поплавать на море, а некоторые бегают вдоль набережной по утрам. Иногда в офисе устраивают занятия йогой на ковриках с тактильной имитацией песка и подушками в форме морской гальки, а два раза в неделю с сотрудниками занимается профессиональный фитнес-тренер прямо на веранде 3 этажа.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

«Место, где хорошо» Кто-то из резидентов проводит время на кухне за капучино со снеками, другие расслабляются в массажном кресле, третьи работают за стационарными компьютерами, отвлекаясь разве что на наши шаги и снова «уходя» в монитор. Примечательно: фотографировать специалистов во время работы нельзя — информация на мониторах строго конфиденциальна.

Недалеко от рабочей зоны обустроили «Место, где хорошо» — небольшую комнату для отдыха в неоновых оттенках. Одинаково хороши для работы и досуга открытая терраса с креслами-качелями на втором этаже и большая веранда этажом выше — здесь ребята общаются и готовят хот-доги на аэрогриле.

Еще одна точка притяжения — зона с массажными креслами. Рядом — стеллаж с книгами, в основном с профессиональной литературой. А вот для любителей активного отдыха есть комната с кикером и со столом для настольного тенниса — там как раз шла игра во время моего визита.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

Еще одно любопытное место в IT-центре — коворкинг. Он доступен сотрудникам Сбера со всей России. Всё просто: бронируешь место через корпоративное приложение — и приезжаешь работать у моря.

«Притягивает то, что здесь солнечно, есть море, крутая команда. Я пытаюсь отбить это место второй год [рабочая зона у витражных окон с видом на порт и шествующих с моря туристов]», — шутит постоялец коворкинга Всеволод Охапкин из Москвы.

Посетители коворкинга — равноправные резиденты центра и могут свободно пользоваться корпоративной кухней с бесплатным кофе, чаем и снеками, душем и спортивной комнатой, работать на веранде или террасе.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

Кто работает в IT-центре? В рабочей зоне с большими столами и стационарными компьютерами рождаются смелые проекты молодых и амбициозных: средний возраст сотрудников — от 25 до 34 лет. Всего здесь трудятся около 200 специалистов: постоянные резиденты — те, кто переехал в Сочи, и временные — те, кто приезжает в коворкинг на неделю или месяц. Все они работают над IT-продуктами для корпоративных клиентов Сбера — крупного, среднего и малого бизнеса.

Чаще всего, рассказывает Анастасия, в центр приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга. Среди резидентов есть специалисты уровней джуниор, миддл и сеньор, в основном составе — 74% мужчин и 26% женщин.

Переезд — решение непростое и морально, и финансово. Поэтому в офисе ребятам, получившим приглашение на работу, для помощи в поиске жилья передают контакты проверенных партнеров-риэлторов. Также для резидентов создали систему скидок в 40 сочинских компаниях: ресторанах, салонах красоты, спортклубах, клиниках и не только. Слышу, как один из резидентов приглашает девушку в кафе на Приморскую набережную после работы. Пройти пешком — не больше километра.

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Елена Новикова приехала из Нижнего Новгорода по программе релокации (программа для сотрудников, которые переводятся внутри Сбера). Девушка поделилась: «Конкретно у меня мотивирующий фактор — это тепличные условия в самом широком смысле: есть работа и оплачивается жилье. Если бы не оплачивалось жильё, било бы по карману очень существенно. Чувствую жизнь, потому что в Нижнем я сидела на удаленке. С одной стороны, удобно, с другой стороны — ты дичаешь».

© Фото Анны Марии Димитриевской

У москвича Ильи Юшина было еще больше аргументов для переезда: «Мне очень нравится работать на третьем этаже, потому что у нас там есть новая веранда — там тенек и водичка, и кофе с утра можно попить. На втором этаже тоже неплохо, есть лежаки, но там пожарче. Можно полежать, пообщаться на встрече. Очень привлекает комьюнити, которое здесь образовалось в целом. Ещё в прошлом году, когда устраивался на работу, было ясно, что здесь будет много всяких вариантов провести время: покататься на яхтах, поиграть в футбол, какие-то выходные вместе отметить за шашлыком, в горы съездить покататься».

В центре организуют утренние забеги, яхтинг, походы в горы — кстати, некоторые работают именно оттуда. Главное требование — оставаться на связи и иметь под рукой технику. Но многие любят работать именно в центре.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

Айда Курманбекова в Сочи уже полгода: «Я тут работаю как инженер-автоматизатор уже шесть месяцев, живу одна. В Киргизии тоже тепло, но до этого я была в Москве. Там удалённая работа, а здесь я хожу в офис, потому что он классный. Мне нравится, что тут все люди работают, как будто они отдыхают. Эта атмосфера подкупает».

А вот почему переехала в Сочи Анна Кремзер из Мурманска: «Южный город, здесь тепло, климат. Мы много раз ездили на пляж, отдыхали, в горы ездим, купаемся довольно-таки часто».

Как в Сочи появился IT-центр Сбера? Притоку IT-специалистов на курорт предшествовала пандемия коронавируса — тогда удаленщики со всей страны съезжались в Сочи, чтобы поработать в комфорте у моря. Кроме него среди сочинских «магнитов» — длинные благоустроенные набережные Сириуса и три круглогодичных горных курорта.

Затем Сочи остался единственным хабом воздушного транспорта на юге — местный аэропорт обслуживает множество международных рейсов, пока во всем Краснодарском крае действует запрет на полеты.

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Запрос на специалистов в сфере информатизации в Сочи теперь исходит не только от властей, но и от крупных компаний вроде Сбера. Руководителю центра, молодой москвичке Александре Комаровой, с момента открытия офиса приходилось не только разрабатывать методы корпоративной культуры, но и закупать мебель, работать с кадрами, продумывать каждую деталь, работая сверхурочно и на результат.

Центр работает полтора года, но уже может похвастаться результатами. Резиденты площадки выступают на профессиональных конференциях, таких как Merge и CodeFest. Налажено тесное сотрудничество с вузами региона. Сотрудники проводят для студентов образовательные лекции, воркшопы и мастер-классы. Также, как отмечает Александра, в этом году задан трек создания новых просветительских и социальных проектов для молодежи.

Отдельный фокус — это работа с комьюнити технологических специалистов в субтропиках. В свою очередь участники этого сообщества формируют запрос на интеллектуальный отдых, профессиональный досуг, виды развлечений отличные от тех, что может предложить рядовой туристический город. IT-центр старается обогатить повестку интересными мероприятиями.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

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