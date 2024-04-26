Вышел третий сезон инклюзивного подкаста «Все не как все» про аутизм

Вышел третий сезон инклюзивного подкаста «Все не как все» о жизни и системе поддержки людей с расстройством аутистического спектра

На протяжении двух сезонов ведущими были студенты краснодарской благотворительной организации «Открытая среда». В третьем сезоне решили дать слово тем, кто рядом с ними — волонтерам, руководителям проектов, психологам и членам семей.

«Мы поговорим о том, каково это — открывать мир для людей с РАС», — рассказали в «Открытой среде».

В первом выпуске нового сезона ведущие говорят про социальные клубы для людей с аутизмом. Разобраться в теме помогают руководитель НКО Анна Малова и фандрайзер Алина Перадзе. Вместе с ними в каждом выпуске темы обсуждает ведущая студии подкастов Red barn Юлия Купер.

Подкаст «Все не как все» доступен по ссылке.