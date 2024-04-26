В сети появился трейлер романтической комедии «Тополиный пух»

Саша — полный неудачник. Работает охранником в обменнике, давно уже ни о чем не мечтает и почти ничего не хочет. У парня нет ни семьи, ни друзей. Через знакомых несчастный Саша нанимает киллера, чтобы тот избавил его от никчемного существования. Но герой встречает искательницу приключений, которая пробуждает в нем вкус к жизни. Влюбленный Саша уже не хочет умирать, однако киллер намерен выполнить заказ.

Фильм выйдет в российский прокат 1 августа.