В сети появился трейлер романтической комедии «Тополиный пух»

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  • Кадр из трейлера к фильму «Тополиный пух» © Скриншот видео с YouTube-канала FRESH Trailers
    Кадр из трейлера к фильму «Тополиный пух» © Скриншот видео с YouTube-канала FRESH Trailers

Появился тизер-трейлер романтической комедии «Тополиный пух» с Аглаей Тарасовой и Антоном Лапенко в главных ролях (18+)

Сюжет комедии закручен на историях жителей маленького провинциального городка. Сюжет состоит из трех новелл, трех историй главных героев, каждая из которых имеет свой стиль повествования и особенную визуальную стилистику.

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Саша — полный неудачник. Работает охранником в обменнике, давно уже ни о чем не мечтает и почти ничего не хочет. У парня нет ни семьи, ни друзей. Через знакомых несчастный Саша нанимает киллера, чтобы тот избавил его от никчемного существования. Но герой встречает искательницу приключений, которая пробуждает в нем вкус к жизни. Влюбленный Саша уже не хочет умирать, однако киллер намерен выполнить заказ.

Фильм выйдет в российский прокат 1 августа.

Как писали Юга.ру, в сети появился первый трейлер фильма «Граф Монте-Кристо» по одноимённому роману Александра Дюма. Главную роль сыграл французский актер Пьер Нинэ.

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